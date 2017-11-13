Главный гериатр России Ольга Ткачева высоко оценила модель гериатрической помощи Самарской области

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Самара стала первым пунктом в графике поездок группы представителей Минздрава РФ, курирующих российский проект «Территория заботы».Плановый аудит с участием главного гериатра России проходит в стране впервые. По словам, эксперты знакомятся с первыми шагами в реализации проекта, медицинской документацией, обустройством кабинетов гериатрической оценки. «Наша основная задача – познакомить коллег с методологией и обсудить вопросы, которые сложны в реализации, - подчеркнула Ольга Николаевна. - Мы все только начинаем предметно работать по концепции современной гериатрии, и важно определить, в правильном ли направлении движемся. Самарская область активно включилась в проект, и мы думаем, что это будет хороший пример того, как в регионе можно организовать медицинскую помощь для людей пожилого возраста».Ольга Ткачева познакомила собравшихся с прогнозами специалистов. К 2025 году в России будет почти 40 миллионов людей старше трудоспособного возраста. Продолжительность жизни в России растет, перешагнув рубеж 72 года. А в некоторых регионах продолжительность жизни такая же, как в европейских странах. Например, в Москве средняя продолжительность жизни 78 лет, а в Ингушетии – 80 лет. В России увеличивается количество людей старше 80 лет. Это люди, которые требуют особого подхода к медицинскому обеспечению. По мировой статистике, до 2100 года количество людей старше 80 лет на планете увеличится в три раза и составит 435 миллионов. То есть через 80 с небольшим лет в большинстве регионов средняя продолжительность жизни составит 95 лет. А максимальная продолжительность жизни уже сейчас составляет 120 лет. Не исключено, что и этот показатель будет расти, а это значит, что вся социальная сфера, вся медицина будут перестраиваться.Меняется и парадигма здравоохранения. Если главной проблемой медицины молодого возраста является профилактика, выявление и лечение болезней, то для людей старше 75 – замедление процесса старения, сохранение самостоятельности и высокого качества жизни. Необходимо увеличить количество активных лет прожитой жизни. Меняются приоритеты.Гериатрия – профессиональная медицина для пожилых людей, - так определила отрасльа, заместитель директора по лечебной и научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра.Она подчеркнула, что болезни пожилых людей лечатся по-другому. Служба гериатрии требует энциклопедических знаний. Гериатр должен быть и терапевтом, и психиатром, и кардиологом, неврологом, доктором, который умеет выявить синдромы, которых нет у молодых, в частности, синдром хрупкости (дряхлости).Самара не случайно стала пилотным регионом проекта «Территория заботы, считает главный гериатр России. Самара – это традиционно регион, где гериатрия с научной, образовательной точки зрения развивается активнее, чем в других регионах, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.