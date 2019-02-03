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Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидемии гриппа в 23 субъектах России

3 февраля 2019 20:41
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Главный санитарный врач России уточнила, что в случае заболевания заниматься самолечением не стоит.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Итоги недели" на НТВ заявила, что в 23 субъектах России наблюдается эпидемическая ситуация из-за гриппа, пишет life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

По словам Поповой, в этом году было привито рекордное число людей, из-за чего сами по себе цифры заболеваемости являются невысокими.

— Но в 23 субъектах порог превышен, то есть там эпидемическая ситуация. И ситуация будет развиваться обязательно — половина населения у нас не привита, — рассказала глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что к настоящему моменту среди привитых заболевших нет, однако они могут появиться — есть небольшой процент людей, которые не очень хорошо вырабатывают иммунитет к вакцине.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что у заболевших врачи наблюдают осложнения в виде пневмонии, тяжёлых бронхитов, трахеитов и отитов. 
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Комментарии



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