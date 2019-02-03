Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидемии гриппа в 23 субъектах России
3 февраля 2019 20:41
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По словам Поповой, в этом году было привито рекордное число людей, из-за чего сами по себе цифры заболеваемости являются невысокими.
— Но в 23 субъектах порог превышен, то есть там эпидемическая ситуация. И ситуация будет развиваться обязательно — половина населения у нас не привита, — рассказала глава Роспотребнадзора.
Попова добавила, что к настоящему моменту среди привитых заболевших нет, однако они могут появиться — есть небольшой процент людей, которые не очень хорошо вырабатывают иммунитет к вакцине.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что у заболевших врачи наблюдают осложнения в виде пневмонии, тяжёлых бронхитов, трахеитов и отитов.
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