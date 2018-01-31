Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что смертности в России опустился до минимума за четверть века

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«Последний раз такой низкий уровень смертности в истории нашей страны был 25 лет назад — в 1992 году (с 1993-го смертность начала стремительно повышаться)», — сказала Скворцова (цитата по «Интерфаксу»).По словам министра, «показатель общей смертности рассчитывается на все население страны и включает все случаи смерти, независимо от причин и места смерти».По данным Росстата, всего в 2017 году в России скончалось чуть более 1,824 млн человек, что на 3,4% меньше, чем годом ранее (1,888 млн). Максимальный за последние годы уровень смертности был зафиксирован Росстатом в 2003 году, когда в России умерло свыше 2,365 млн человек (почти на 30% больше, чем в 2017-м). Для сравнения: в 1990 году в России умерло 1,656 млн человек.Более половины скончавшихся в 2017 году в России людей (почти 858 тыс. человек) умерли, по данным Росстата, от болезней системы кровообращения, свыше 280 тыс. — от различных раковых заболеваний. Еще почти 140 тыс. стали жертвами «внешних причин смерти» — ДТП (14,8 тыс.), самоубийств (20 тыс.), убийств (8,8 тыс.), случайных отравлений алкоголем (6,7 тыс.) и так далее.Однако даже снижение смертности до самого низкого в XXI веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которому вследствие рекордного за десять лет падения уровня рождаемости пришла естественная убыль (за 2017 год — минус 134,4 тыс., в 2016-м было плюс 5,4 тыс.).В декабре 2017 года глава Министерства труда и социальной защитыпредупреждал, что уровень рождаемости в России недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения, а в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться, так как число женщин детородного возраста в стране сократится на четверть и даже больше.Ранее глава Минэкономразвитияотнес демографическую ситуацию в России к числу тяжелейших в мире. Министр отметил, что к резкому сокращению численности трудоспособного населения приведет то, что в его составе начинают учитываться россияне, родившиеся в самом конце 1990-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад рождаемости.Фото: Марат Абулхатин / ТАСС