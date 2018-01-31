Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что смертности в России опустился до минимума за четверть века

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Центральной темой обсуждения стал легендарный футбольный матч, который состоялся в разрушенном Сталинграде 2 мая 1943 года.
В СОУНБ провели видеоконференцию «Матч на руинах»
Жители Самары уже сейчас могут выбрать любой избирательный участок, на который они придут 18 марта.
В МФЦ Самары начался прием заявлений о включении в списки избирателей
Главное средство защиты ребенка от тяжелого течения заболевания и осложнений от гриппа – своевременная вакцинация. Прививку необходимо сделать ранней осенью, чтобы к моменту подъема заболеваемости у ребенка уже был сформирован иммунитет.
Советы доктора родителям: Как уберечь детей от инфекций
А также ознакомился с инновационными разработками Самарского университета.
Владимир Шаманов принял участие в торжественном открытии королевских чтений в Самарском университете
В связи со сложившимися погодными условиями Главное управление МЧС России по Самарской области работает в режиме повышенной готовности.
МЧС Самарской области проводит мониторинг обстановки автомобильных дорог федерального значения
Путин встретился со спортсменами, которые готовятся поехать на Игры в Пхёнчхан.
Путин попросил прощения у российских олимпийцев: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить»
Ксения Собчак в интервью РБК рассказала, почему решила предупредить Владимира Путина о своем решении идти на выборы
Ксения Собчак в интервью РБК рассказала, почему решила предупредить Владимира Путина о своем решении идти на выборы
Предакселератор – это федеральная программа подготовки стартапов ранних (предпосевной и посевной) стадий для участия в корпоративных треках GenerationS.
В Самаре стартует образовательная программа "Предакселератор GenerationS-2017"
сегодня  Четверг, 1 февраля, 04:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/02:
USD 56.18
-0.11
EUR 69.93
0.39
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что смертности в России опустился до минимума за четверть века

31 января 2018 17:16
170
По словам Вероники Скворцовой, смертность в России вернулась на уровень 1992 года.
Уровень смертности в России опустился до минимума за четверть века, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Министр сослалась на данные Росстата, согласно которым в 2017 году общая смертность в России составила 12,43 случая на тысячу человек, что на 3,5% ниже уровня предыдущего года (было 12,88 случая), пишет РБК.

«Последний раз такой низкий уровень смертности в истории нашей страны был 25 лет назад — в 1992 году (с 1993-го смертность начала стремительно повышаться)», — сказала Скворцова (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, «показатель общей смертности рассчитывается на все население страны и включает все случаи смерти, независимо от причин и места смерти».

По данным Росстата, всего в 2017 году в России скончалось чуть более 1,824 млн человек, что на 3,4% меньше, чем годом ранее (1,888 млн). Максимальный за последние годы уровень смертности был зафиксирован Росстатом в 2003 году, когда в России умерло свыше 2,365 млн человек (почти на 30% больше, чем в 2017-м). Для сравнения: в 1990 году в России умерло 1,656 млн человек.

Более половины скончавшихся в 2017 году в России людей (почти 858 тыс. человек) умерли, по данным Росстата, от болезней системы кровообращения, свыше 280 тыс. — от различных раковых заболеваний. Еще почти 140 тыс. стали жертвами «внешних причин смерти» — ДТП (14,8 тыс.), самоубийств (20 тыс.), убийств (8,8 тыс.), случайных отравлений алкоголем (6,7 тыс.) и так далее.

Однако даже снижение смертности до самого низкого в XXI веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которому вследствие рекордного за десять лет падения уровня рождаемости пришла естественная убыль (за 2017 год — минус 134,4 тыс., в 2016-м было плюс 5,4 тыс.).

В декабре 2017 года глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин предупреждал, что уровень рождаемости в России недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения, а в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться, так как число женщин детородного возраста в стране сократится на четверть и даже больше.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отнес демографическую ситуацию в России к числу тяжелейших в мире. Министр отметил, что к резкому сокращению численности трудоспособного населения приведет то, что в его составе начинают учитываться россияне, родившиеся в самом конце 1990-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад рождаемости.



Фото: Марат Абулхатин / ТАСС




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
31 января 2018  23:03
Центральной темой обсуждения стал легендарный футбольный матч, который состоялся в разрушенном Сталинграде 2 мая 1943 года.
В СОУНБ провели видеоконференцию «Матч на руинах»
Центральной темой обсуждения стал легендарный футбольный матч, который состоялся в разрушенном Сталинграде 2 мая 1943 года.  Социум
202
31 января 2018  22:08
Жители Самары уже сейчас могут выбрать любой избирательный участок, на который они придут 18 марта.
В МФЦ Самары начался прием заявлений о включении в списки избирателей
Жители Самары уже сейчас могут выбрать любой избирательный участок, на который они придут 18 марта.  Социум
182
31 января 2018  20:47
А также ознакомился с инновационными разработками Самарского университета.
Владимир Шаманов принял участие в торжественном открытии королевских чтений в Самарском университете
А также ознакомился с инновационными разработками Самарского университета.  Социум
187
Весь список

Здравоохранение
31 января 2018  21:52
Главное средство защиты ребенка от тяжелого течения заболевания и осложнений от гриппа – своевременная вакцинация. Прививку необходимо сделать ранней осенью, чтобы к моменту подъема заболеваемости у ребенка уже был сформирован иммунитет.
Советы доктора родителям: Как уберечь детей от инфекций
Главное средство защиты ребенка от тяжелого течения заболевания и осложнений от гриппа – своевременная вакцинация. Прививку необходимо сделать ранней... Здравоохранение
259
31 января 2018  17:16
По словам Вероники Скворцовой, смертность в России вернулась на уровень 1992 года.
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что смертности в России опустился до минимума за четверть века
По словам Вероники Скворцовой, смертность в России вернулась на уровень 1992 года.  Здравоохранение
169
31 января 2018  11:34
Страховщики начали контролировать здоровье пациентов по телефону Они будут напоминать о рекомендациях врачей после диспансеризации и разбирать жалобы россиян.
Страховщики начали контролировать здоровье пациентов по телефону
Они будут напоминать о рекомендациях врачей после диспансеризации и разбирать жалобы россиян. Здравоохранение
213
Весь список
Новости медицины
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
42
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
274
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
300
Весь список
Туризм
18 января 2018  11:47
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей Профильное министерство проработает этот вопрос.
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
639
17 января 2018  11:54
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1315
17 января 2018  11:07
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
328
Весь список
Образование
30 января 2018  14:18
Всего было подано около 600 заявок, из 23 регионов РФ отобрано для защиты 198 работ, авторы которых приезжают в Самару. На чтения также приедет делегация из Армении, а школьники из Боливии и Казахстана будут защищать свои проекты в онлайн режиме.
В Самаре пройдут XII Всероссийские юношеские научные чтения имени С.П. Королёва
Всего было подано около 600 заявок, из 23 регионов РФ отобрано для защиты 198 работ, авторы которых приезжают в Самару. На чтения также приедет делегация из Армении, а... Образование
213
30 января 2018  11:14
В Самаре в первые пять минут родители подали 2383 заявления в первые классы Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей Самарской области.
В Самаре в первые пять минут родители подали 2383 заявления в первые классы
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей Самарской области. Образование
382
29 января 2018  23:25
Ведомство считает, что ежегодно выпускается большое число юристов и экономистов, которые потом не могут найти работу.
Рособрнадзор обвинил вузы в размывании рынка труда
Ведомство считает, что ежегодно выпускается большое число юристов и экономистов, которые потом не могут найти работу.    Образование
476
Весь список

Культура
30 января 2018  13:03
Завершается прием заявок на участие в самарском этапе областного фестиваля «Душа баяна» Художественным руководителем фестиваля является Сергей Войтенко.
Завершается прием заявок на участие в самарском этапе областного фестиваля «Душа баяна»
Художественным руководителем фестиваля является Сергей Войтенко. Культура
237
30 января 2018  11:20
Самарские сурки в зоопарке предскажут, когда закончится зима Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа.
Самарские сурки в зоопарке предскажут, когда закончится зима
Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа. Культура
251
30 января 2018  10:47
В Самаре продолжится проект
В Самаре продолжится проект "Театральный маршрут"
Вход на все мероприятия свободный. Культура
218
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
153
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
544
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
531
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
329
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
349
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1632
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
525
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
525
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7053
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3319
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1930
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2367
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2249
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1883
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3503
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»
В Самаре состоится акция в поддержку российских спортсменов - участников XXIII зимней Олимпиады
Весь список
Популярное
за сегодня

В СОУНБ провели видеоконференцию «Матч на руинах»

69

Советы доктора родителям: Как уберечь детей от инфекций

41

Фурсов пока побудет безработным

41
за неделю

В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот

2169

ДТП с участием четырех машин произошло в Самаре на Московском шоссе

1593
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда