Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
18 июля 2018 15:33
150
В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог, невролог, офтальмолог.
Врачи осмотрят пожилых пациентов и дадут индивидуальные рекомендации, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 июля 2018 19:36
Эфир прямой, звонки принимаются по номеру 8(8482)700-500. Социум
29
18 июля 2018 16:54
Ведущий Виктор Шепелев запишет несколько спик-шоу с федеральными гостями стратегической сессии «Новое качество жизни». Социум
163
Здравоохранение
18 июля 2018 15:33
В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог,... Здравоохранение
149
18 июля 2018 13:49
Подопытные лучше справились с тестом благодаря ему. Здравоохранение
137
18 июля 2018 13:25
Мероприятие прошло в Самарском Дворце бракосочетания. Здравоохранение
148
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
367
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
288
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
306
Туризм
11 июля 2018 13:25
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу. Туризм
412
9 июля 2018 13:28
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными. Туризм
474
9 июля 2018 13:22
Время в пути составляет 51 час 09 минут. Туризм
727
Образование
17 июля 2018 11:47
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. Образование
229
12 июля 2018 16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
385
12 июля 2018 14:40
На участие в Конкурсе было подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Образование
394
Культура
18 июля 2018 11:53
Отдельный раздел посвящен сборным СССР и России. Культура
142
18 июля 2018 10:15
Об этом он написал в своем твиттере. Культура
185
17 июля 2018 10:41
Реконструкторский фестиваль состоится 29 июля. Культура
268
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
856
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1116
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1102
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
390
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
451
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
626
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2175
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2614
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1119
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1067
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1024
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2738
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1801
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2970
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
322
Мероприятия