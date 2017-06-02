Гаяс Ямбаев: «По всему миру, и в том числе и по России, идет вспышка высокопатогенного гриппа. Он опасен,не только для птиц, он очень опасен и для людей. »
«Государственная ветеринарная служба и Управление Россельхознадзора склоняются к версии, что вирус птичьего гриппа пришел с Татарстана. Потому что на территории соседних районов – это Нурлатский и Лаишевский — совсем недавно была зарегистрирована вспышка вируса гриппа. На сегодня болезнь купирована, проведены все мероприятия по отчуждению больных и условно здоровых птиц, проведена дезинфекция, стоят карантинные посты, я думаю, что в течение трех недель, по инструкции, карантин снимется и можно будет дальше работать с птицей. Но опять же по условиям карантина, из зараженных мест запрещен вывоз птицепродукции в течение 3 месяцев. А так, я думаю, инфекция дальше не распространится. Ну, а так, у нас до сих пор идет перелет дикой синантропной птицы, которые являются возбудителями. Почему нас этот грипп пугает, потому что по всему миру, и в том числе и по России, идет вспышка высокопатогенного гриппа. Он опасен,не только для птиц, он очень опасен и для людей. Уже есть сведения в СМИ, что в Европейских странах уже несколько человек умерло, потому что вирус постоянно мутирует, повышается его вирулентность и особенности, поэтому вполне вероятно, что когда-то он будет опасен и для людей. Против данного гриппа есть вакцина, которая эффективно работает. На сегодня нет необходимости проводить профилактическую вакцинацию, но если надо будет, ветслужба готова провести все нужные мероприятия. На сегодня болезнь купирована, болезнь не распространяется. Несколько условий надо обязательно выполнять, чтобы не иметь проблем ни населению, ни нашей области. Это: закупать птицу только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов у продавцов, кормить только кормами, которые прошли термическую обработку, то есть гранулированными кормами. Не допускать выгульное содержание, вся птица должна содержаться в загонах, с крышей и огорожена сеткой, чтобы не допустить попадание дикой птицы на частное подворье. И при каждом случае массовой гибели сообщать в органы государственной ветеринарной службы, чтобы провести расследование, вскрытие и определить диагноз и причины и вовремя купировать болезнь».