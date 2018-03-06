Французские специалисты посетили больницу Пирогова
6 марта 2018 18:36
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Это не первый визит французских специалистов в больницу. Поэтому самарским коллегам было интересно узнать мнение французских врачей о тех изменениях, которые произошли в учреждении за последнее время. Гости побывали в нейрохирургическом, травматологическом отделениях, отделении реанимации и интенсивной терапии и др.
Главный врач Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Александр Вавилов отметил, что цель посещения больницы – обмен опытом. Специалистам из Лиона, а в составе делегации – не только организаторы здравоохранения и руководство
клиники, но и врачи - анестезиологи, хирурги, реаниматологи, важно увидеть и понять принципы оказания экстренной помощи, поделиться опытом, медицинскими технологиями, подходами, принципами.
С другой стороны, самарские врачи заинтересовались принципами работы клиники Лиона, их инновационными разработками, чтобы по возможности использовать их опыт для внедрения в нашу практику. «В результате проведенной плодотворной работы взгляд со стороны поможет нам увидеть острые углы, наши недоработки, - считает Александр Вавилов. - Международный опыт взаимодействия нам сейчас особенно важен в преддверии проведения чемпионата мира по футболу».
Визит французской делегации прошел в рамках сотрудничества Самарского государственного медицинского университета и клиники Сан Шарль (Лион, Франция). С вузом европейское медучреждение связывает соглашение о сотрудничестве, в рамках которого идет обмен студентами, интернами, ведется совместная клиническая практика, проводятся международные конференции.
Во время визита специалисты поделились опытом проведения комплексного аудита клиники Сан Шарль, входящей в число лучших во Франции, с коллегами с клинической больницы им. Пирогова. А также провели практический семинар по анестезиологии для врачей
клиник СамГМУ.
Директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов: «Клиника Сан Шарль – стратегический партнер СамГМУ. Два года назад мы подписали соглашение о сотрудничестве. За это время удалось обменяться клиническим опытом. Передовые практики французских коллег по челюстно-лицевой хирургии, ортопедии уже применяются в самарских медучреждениях.
Есть договоренность о взаимодействии по клинической экспертизе наших инновационных разработок. Связь науки и практики в нашем случае очень важна. Больница им. Пирогова как одна из клинических баз СамГМУ (здесь располагается кафедра хирургических болезней №2 медуниверситета) участвует в пилотном проекте по внедрению передовых технологий медицинского менеджмента».
Постепенно в эту практику будут вовлечены другие ЛПУ Самарской области. Комплексный анализ деятельности позволит повысить удовлетворённость пациентов оказанными медицинскими услугами. А это станет важным индикатором улучшения эффективности системы здравоохранения в целом.
Французские специалисты, в числе которых Президент клиники Анри Кюш и директор Фабрис Ардуэн, отметили позитивные изменения, которые произошли со времени их предыдущего визита. Они сразу обратили внимание на реконструкцию приемного отделения, где выполнен ремонт, четко проработана маршрутизация пациентов, стало удобнее и медикам, и пациентам, сообщает пресс-служба облправительства.
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