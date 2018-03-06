Французские специалисты посетили больницу Пирогова

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Это не первый визит французских специалистов в больницу. Поэтому самарским коллегам было интересно узнать мнение французских врачей о тех изменениях, которые произошли в учреждении за последнее время. Гости побывали в нейрохирургическом, травматологическом отделениях, отделении реанимации и интенсивной терапии и др.Главный врач Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Александр Вавилов отметил, что цель посещения больницы – обмен опытом. Специалистам из Лиона, а в составе делегации – не только организаторы здравоохранения и руководствоклиники, но и врачи - анестезиологи, хирурги, реаниматологи, важно увидеть и понять принципы оказания экстренной помощи, поделиться опытом, медицинскими технологиями, подходами, принципами.С другой стороны, самарские врачи заинтересовались принципами работы клиники Лиона, их инновационными разработками, чтобы по возможности использовать их опыт для внедрения в нашу практику. «В результате проведенной плодотворной работы взгляд со стороны поможет нам увидеть острые углы, наши недоработки, - считает Александр Вавилов. - Международный опыт взаимодействия нам сейчас особенно важен в преддверии проведения чемпионата мира по футболу».Визит французской делегации прошел в рамках сотрудничества Самарского государственного медицинского университета и клиники Сан Шарль (Лион, Франция). С вузом европейское медучреждение связывает соглашение о сотрудничестве, в рамках которого идет обмен студентами, интернами, ведется совместная клиническая практика, проводятся международные конференции.Во время визита специалисты поделились опытом проведения комплексного аудита клиники Сан Шарль, входящей в число лучших во Франции, с коллегами с клинической больницы им. Пирогова. А также провели практический семинар по анестезиологии для врачейклиник СамГМУ.Директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов: «Клиника Сан Шарль – стратегический партнер СамГМУ. Два года назад мы подписали соглашение о сотрудничестве. За это время удалось обменяться клиническим опытом. Передовые практики французских коллег по челюстно-лицевой хирургии, ортопедии уже применяются в самарских медучреждениях.Есть договоренность о взаимодействии по клинической экспертизе наших инновационных разработок. Связь науки и практики в нашем случае очень важна. Больница им. Пирогова как одна из клинических баз СамГМУ (здесь располагается кафедра хирургических болезней №2 медуниверситета) участвует в пилотном проекте по внедрению передовых технологий медицинского менеджмента».Постепенно в эту практику будут вовлечены другие ЛПУ Самарской области. Комплексный анализ деятельности позволит повысить удовлетворённость пациентов оказанными медицинскими услугами. А это станет важным индикатором улучшения эффективности системы здравоохранения в целом.Французские специалисты, в числе которых Президент клиники Анри Кюш и директор Фабрис Ардуэн, отметили позитивные изменения, которые произошли со времени их предыдущего визита. Они сразу обратили внимание на реконструкцию приемного отделения, где выполнен ремонт, четко проработана маршрутизация пациентов, стало удобнее и медикам, и пациентам, сообщает пресс-служба облправительства.