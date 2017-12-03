Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».

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Medtronic

- Евгения Геннадьевна, почему такие встречи вы проводите в ноябре?

- 14 ноября - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эту дату обозначили в ООН. В середине ноября родился Фредерик Бантинг – человек, который открыл гормон инсулин. Это был переломный момент в жизни людей с сахарным диабетом. До этого они, к сожалению, погибали от своего заболевания и даже на максимально строгой диете могли прожить только 3-4 года. С открытием инсулина люди получили возможность жить полноценной жизнью.

- Как обстоят дела с сахарным диабетом в Самарской области?

- Вообще, есть общее определение сахарного диабета – это повышение уровня сахара в крови, взятой натощак, выше чем 6,2 и 11,1, если кровь была сдана в любое время суток. Высокий уровень – это сахарный диабет. Существует несколько типов сахарного диабета. Первый, второй, гестационный -диабет беременных и другие моногенные типы, которые связаны с дефектом синтеза инсулина или рецепторов к нему. В таком случае ребенок может уже родиться с заболеванием, или оно проявляется в первые месяцы жизни. У нас есть такие пациенты, которые уже при рождении имели высокий уровень сахара в крови. Это неонатальный диабет, как раз он связан с наследственными дефектами. А уже после шестимесячного возраста дети могут заболеть первым типом сахарного диабета. Это аутоимунный тип, когда свой собственный иммунитет «съедает» клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Как следствие нехватки инсулина – повышение сахара в крови. А вот второй тип сахарного диабета в больше степени присущ взрослым людям. В последнее время все чаще встречается у детей , особенно страдающих ожирением.

Сейчас в мире наблюдается колоссальный рост числа заболевших вторым типом сахарного диабета. По данным ВОЗ ожидается, что к 2030 году каждый десятый житель будет иметь сахарный диабет. Число заболевших первым типом тоже растёт, не в такой геометрической прогрессии как второй тип, скорее, это прогрессия алгебраическая. И по последней статистике, среди детей каждый год прибавляется 5% заболевших. У подростков примерно 6,5 – 7%. За 20 лет, пока я работаю главным областным детским эндокринологом, с 300 человек по области число детей с диабетом выросло до тысячи. В три раза увеличилось. В последние годы замечено, что стали чаще заболевать сахарным диабетом детишки первых лет жизни. У нас 32% заболевших в прошлом году – это дети до 6 лет. Это о чём говорит? Эти дети достаточно долго будут жить с диабетом, он будет сопровождать все фазы становления растущего организма.

Когда инсулина не было, у врачей была задача хоть как-то протянуть жизнь человека. Появился инсулин, и уже стали говорить о том, чтобы не допустить осложнений диабета. А сейчас современные методики перевели нас на другой уровень – нам удается сохранить ребенка от осложнений диабета до его взрослой жизни и уже в ней продолжать его сохранять. Эти люди могут получать образование, заводить семьи, нам важно провести их успешную социализацию и адаптацию. И это невозможно без создания хорошей системы обучения, которая дополнялась бы качественными инсулинами и способами его введения. Мы каждый год проводим обучающие семинары для наших пациентов, это один из кирпичиков этой самой системы. В этом году совместно с медицинской компанией Medtronic мы провели День диабета в Самаре. Цель этого мероприятия - повысить информированность людей о сахарном диабете, популяризировать спорт и здоровый образ жизни, создать платформу для общения и обмена опытом. Программа нынешнего мероприятия была очень насыщенной. Для детей и взрослых с диабетом, их друзей и родственников были проведены открытые лекции и мастер-классы по актуальным темам: «Диабет и беременность», «Психология и диабет у детей», «Психологическая поддержка родителей диа-детей» и многое другое. Мы видим, насколько подобные мероприятия полезны с практической стороны. Пациенты пришли с массой вопросов – мы постарались уделить внимание каждому, чтобы помочь в его проблемах. Кроме того, участники смогли поделиться опытом, познакомиться друг с другом, взять на вооружение новые идеи и решения. Вообще, в Самарской области сложилась очень хорошая ситуация с детскими специалистами, которые готовы оказать детям помощь по вопросам эндокринологии. То же касается системы образования и обучения специалистов, у нас используются все самые новые технологии лечения диабета: инсулиновые помпы, постоянный мониторинг глюкозы крови, удаленный мониторинг CareLink. Всё, что есть нового в мире, мы внедряем как пилотный регион. Я как член Международной ассоциации детских диабетологов сама лично езжу на различные семинары и конгрессы и способствую внедрению новых технологий здесь в Самарской области.

- Как родителям можно распознать первые признаки диабета? Что должно их насторожить в поведении или общем виде ребенка?

- Первый тип диабета распознать просто, у него очень явные признаки. Прежде всего, у ребенка появляется жажда, он много пьет и часто ходит в туалет. И особенно это заметно, когда ребёнок начинает писаться по ночам в кровать. Ему 7-8 лет и у него появляется энурез – это один из признаков, что что-то не в порядке. Это сопровождается снижением массы тела, слабостью, утомляемостью. Дети ведут себя не как обычно – приходят, например, из школы, и не скачут, а ложатся спать. Такие моменты требуют внимания родителей, прежде всего, им необходимо измерить сахар в крови.

- Сдать анализ крови?

- Да. Подтвердить диагноз сахарного диабета можно, сдав элементарный анализ крови на сахар. Любая лаборатория это делает, к тому же в аптеках сейчас продаются глюкометры – приборы для самостоятельного измерения уровня сахара в крови.

- Если диагноз подтвердился, что делать родителям?

- Прежде всего, обратиться к врачу. В Самарской области два медицинских учреждения, где могут принять ребёнка с сахарным диабетом. Первичный прием – это всегда госпитализация, потому что нужно подобрать дозу инсулина, обучить родителей. В Самаре это детская городская клиническая больница №1, она работает круглосуточно. А также детская городская больница №1 в Тольятти. Там 10 эндокринных коек, это учреждение так же работает круглосуточно.

- На что следует обращать внимание родителям, когда они уже знают о диагнозе своего ребёнка?

- Чтобы с этим жить, человеку нужно принять свой диагноз. Первая реакция родителей это всегда стресс, отторжение. Потом у всех по-разному. Кто-то принимает диагноз и учится с этим жить – и живёт. А кто-то длительное время остаётся в стрессе. Самая хорошая компенсация достигается в семьях, где родители приняли диагноз ребёнка и учатся с ним жить. Главное понять – основное, что «ломается» в организме при сахарном диабете, это то, что повышается уровень сахара в крови – от этого все проблемы. Он повысился или понизился, и вот эти колебания могут привести к осложнениям. Но первым делом нужно говорить о стратегии, как строить жизнь с диабетом. Задача родителей – максимально ровно поддерживать уровень сахара в крови ребёнка. Это возможно. Мы учим, как правильно питаться, какие продукты можно, какие из них особенно эффективны и в каких ситуациях. На самом деле, есть можно всё, если научиться правильно поддерживать уровень инсулина. Благо, что сейчас есть инсулиновые помпы с постоянным мониторингом глюкозы крови. Мы не запрещаем физические нагрузки. Спорт не противопоказан, можно добиться больших успехов в этой области даже с сахарным диабетом.

- Как на больных сахарным диабетом влияет тот факт, что содержание сахара в продуктах в последнее время повысилось? Нужно внимательно изучать состав на каждой упаковке?

- Конечно. Мы учим этому наших пациентов, объясняем, какие виды сахара бывают и как они влияют на глюкозу крови. Есть продукты, которые быстро повышают уровень сахара – с высоким гликемическим индексом. Они же и самые опасные. А есть продукты, которые медленно повышают уровень сахара. Необязательно они должны быть сладкими, они имеют низкий гликемический индекс, содержат клетчатку. Вот, например, клубника – ее гликемический индекс невысокий, всего 32. А стопроцентный гликемический индекс у сахара. Поэтому детям можно и нужно есть ягоды и фрукты, ведь в них клетчатка. А вот соки, из которых удалена клетчатка и это сахар в жидком виде, мы рекомендуем нашим пациентам только в случае гипогликемии, когда резко падает уровень сахара в крови.

- Это как раз тот случай, когда опасный продукт может спасти?

- Да, когда нужно быстро повысить уровень сахара.

- Можно ли предотвратить развитие диабета? Может, нужно проводить исследования на этапе внутриутробного развития?

- На сегодня природа первого типа диабета известна. Ген, который может привести к развитию диабета, уже вычислен. Это так называемые HLA-группы, гены гистосовместимости. Они есть у всех людей. И вот кусочки этих генов, они называются аллели, которые могут привести к сахарному диабету, есть у каждого четвертого жителя Земли. Но заболевает не 25% населения. Средний популяционный риск развития диабета I типа - 0, 02%. Т.е. должны быть еще какие-то факторы, которые бы повлияли и заставили реализоваться эту генетическую информацию. Поэтому если мы начнем проводить внутриутробную диагностику, она ничего не покажет. Есть несколько факторов защиты от реализации этого аутоиммунного процесса. Это грудное вскармливание, отсроченное введение в прикорм каш, которые содержат глютен. А вот некоторые вирусы как раз выступают фактором противоположного действия, они способствуют запуску изменений в аутоиммунной системе. Это касается, прежде всего, вирусов гриппа, парагриппа, эпидпаротита – свинки, кори, краснухи. Поэтому какой вывод из этого? Вакцинация – один из способов защититься от вирусов. Пытались изобрести и вакцину от диабета, которая бы остановила эту реакцию в самом начале развития аутоиммунного процесса. Пытались пересаживать клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. И нам казалось, что скоро решение будет найдено. Но вскоре выяснилось, что эти исследования оказались несостоятельными. Сейчас запущены новые исследования.

- Ну какие-то перспективы у нас есть, что когда-нибудь человечество сможет полностью излечиться от сахарного диабета?

- К сожалению, на сегодня предотвратить или вылечить сахарный диабет нельзя. Но нормальную человеческую жизнь обеспечить можно. Я не исключаю, что пройдут какие-то 20-30 лет и лекарство будет найдено. Ста лет не прошло со дня открытия инсулина - это было в 1921 году, через два года его начали применять – и уже такой шаг вперед: мы можем контролировать сахарный диабет. Мы учимся, находим новые способы, проводим исследования. Мы смотрим оптимистично в этом направлении.