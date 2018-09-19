Есть чеснок и лук. В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться гриппом

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В числе первых — остаться дома, чтобы не заразить окружающих, и обратиться к врачу. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц. В лучшем случае выделить отдельную комнату. Подчёркивается недопустимость самолечения при гриппе. Рекомендовано пить много воды.В Роспотребнадзоре подчеркнули важность вакцинации населения, особенно детей, людей, которые страдают хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Прививку стоит сделать за две — три недели до начала эпидсезона.Чтобы избежать заражения гриппом, в ведомстве посоветовали сократить время пребывания в местах массового скопления людей, пользоваться медицинской маской, тщательно мыть руки, есть больше продуктов с витамином С, блюда с чесноком и луком и вести здоровый образ жизни.