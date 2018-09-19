Есть чеснок и лук. В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться гриппом

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сейчас в очереди на получение собственных
В этом году планируют обеспечить жильем 570 детей-сирот
Проектно-сметная документация по амбулаторно-поликлиническим отделениям готовится застройщиками микрорайна Крутые Ключи и района Волгарь.
В Самарской области появятся новые детские поликлиники и ФАПы
Закрыть долг по оплате за электроэнергию ПСО «Казань» должно до октября 2018 года.
Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию
На заседании был рассмотрен и одобрен вопрос о внесении на рассмотрение Самарской губдумы проекта закона «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Состоялось внеочередное заседание Правительства Самарской области
Он выписал своей супруге незаконную материальную помощь в связи с вступлением с ним в брак и за рождение ребенка, а также выплатил ей необоснованные премии во время ее нахождения в отпуске по беременности и родам.
Руководитель «Управления капитального строительства» Самары финансово поощрял за роды коллегу-жену
Поскольку издалека понять, что же плавает в воде, было невозможно, на помощь приехали пожарные.
Полицейские вылавливали из пруда труп, но, когда достали его, долго смеялись
Полицейские задержали злоумышленницу. По данным полиции, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
В Самаре госпитализирован мужчина, получивший серьезное ножевое ранение от сожительницы в ходе ссоры
В результате ДТП получили травмы и госпитализированы: водитель иномарки, пассажирка автомобиля «Лада Ларгус» и пешеходы.
На Ново-Вокзальной в Самаре «Лада Ларгус» после столкновения с «Мицубиси наехала на двух женщин, находившихся на тротуаре
сегодня  Среда, 19 сентября, 17:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/09:
USD 67.75
-0.45
EUR 79.17
-0.19
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Есть чеснок и лук. В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться гриппом

19 сентября 2018 14:44
94
Если вы всё же заболели, то в первую очередь нужно остаться дома и вызвать врача: самолечение недопустимо.
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по лечению и профилактике гриппа. Информация размещена на сайте ведомства, передает life.ru.

В числе первых — остаться дома, чтобы не заразить окружающих, и обратиться к врачу. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц. В лучшем случае выделить отдельную комнату. Подчёркивается недопустимость самолечения при гриппе. Рекомендовано пить много воды.

В Роспотребнадзоре подчеркнули важность вакцинации населения, особенно детей, людей, которые страдают хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Прививку стоит сделать за две — три недели до начала эпидсезона.

Чтобы избежать заражения гриппом, в ведомстве посоветовали сократить время пребывания в местах массового скопления людей, пользоваться медицинской маской, тщательно мыть руки, есть больше продуктов с витамином С, блюда с чесноком и луком и вести здоровый образ жизни. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 сентября 2018  16:45
Проектно-сметная документация по амбулаторно-поликлиническим отделениям готовится застройщиками микрорайна Крутые Ключи и района Волгарь.
В Самарской области появятся новые детские поликлиники и ФАПы
  Социум
8
19 сентября 2018  16:18
Он выписал своей супруге незаконную материальную помощь в связи с вступлением с ним в брак и за рождение ребенка, а также выплатил ей необоснованные премии во время ее нахождения в отпуске по беременности и родам.
Руководитель «Управления капитального строительства» Самары финансово поощрял за роды коллегу-жену
Он выписал своей супруге незаконную материальную помощь в связи с вступлением с ним в брак и за рождение ребенка, а также выплатил ей необоснованные премии во... Социум
131
19 сентября 2018  15:33
И по вопросам исполнения должностными лицами воинских частей и учреждений требований действующего законодательства.
Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан на военную службу
И по вопросам исполнения должностными лицами воинских частей и учреждений требований действующего законодательства.  Социум
106
Весь список

Здравоохранение
19 сентября 2018  15:29
Бригада врачей областного госпиталя проведет прием ветеранов села Шигоны
Бригада врачей областного госпиталя проведет прием ветеранов села Шигоны
  Здравоохранение
94
19 сентября 2018  14:44
Если вы всё же заболели, то в первую очередь нужно остаться дома и вызвать врача: самолечение недопустимо.
Есть чеснок и лук. В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться гриппом
Если вы всё же заболели, то в первую очередь нужно остаться дома и вызвать врача: самолечение недопустимо.  Здравоохранение
93
19 сентября 2018  14:00
Показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в Самарской области в 2,2 раза выше уровня прошлого года
Показатель заболеваемости "мышиной" лихорадкой в Самарской области в 2,2 раза выше уровня прошлого года
Значительное количество заражений граждан происходит на дачных участках. Здравоохранение
130
Весь список
Новости медицины
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
292
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
206
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1024
Весь список
Туризм
19 сентября 2018  12:42
39% путешественников не поедут в отель с плохими отзывами А самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды.
39% путешественников не поедут в отель с плохими отзывами
А самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды. Туризм
108
17 сентября 2018  12:50
Туризм переходит из ведения министерства культуры РФ в подчинение Минэкономразвития России
Туризм переходит из ведения министерства культуры РФ в подчинение Минэкономразвития России
Ведомство продолжит выполнять свои функции. Туризм
240
5 сентября 2018  13:18
Туристический сбор могут ввести по всей России Предложения рассматривают в правительстве.
Туристический сбор могут ввести по всей России
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
388
Весь список
Образование
19 сентября 2018  14:14
На два дня в регион съехались бизнес-ангелы, представители посевных фондов, акселераторов, корпораций, институтов развития и органов власти.
Ученые Политеха на международном саммите VOLGA ANGELS представили инновации инвесторам
На два дня в регион съехались бизнес-ангелы, представители посевных фондов, акселераторов, корпораций, институтов развития и органов власти.  Образование
92
19 сентября 2018  12:31
Выпускникам школ могут дать год на выбор профессии Сейчас в некоторых странах существует такое понятие, как gap year.
Выпускникам школ могут дать год на выбор профессии
Сейчас в некоторых странах существует такое понятие, как gap year. Образование
111
18 сентября 2018  10:24
Политех в Самаре запускает региональный стартап-акселератор
Политех в Самаре запускает региональный стартап-акселератор
Самарская молодежь снова приглашается к участию в двухмесячной образовательной программе. Образование
176
Весь список

Культура
18 сентября 2018  16:35
Солистами станут новые яркие певцы, молодое поколение артистов Волжского хора.
Волжский хор приглашает в Самарскую филармонию на открытие нового концертного сезона
Солистами станут новые яркие певцы, молодое поколение артистов Волжского хора.   Культура
199
18 сентября 2018  15:52
В адрес фестиваля «Соль Земли» пришло около 200 работ, в конкурсную программу вошли 50 документальных картин.
В Самаре открылся фестиваль документального кино «Соль Земли»
В адрес фестиваля «Соль Земли» пришло около 200 работ, в конкурсную программу вошли 50 документальных картин.  Культура
193
18 сентября 2018  11:55
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции этого хищника.
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции этого хищника. Культура
230
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
289
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1273
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1504
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
394
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15137
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
456
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
637
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
707
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1058
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
610
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
714
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1692
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1192
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1309
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1260
Весь список

Мероприятия
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда