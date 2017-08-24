Экспресс-тестирование на ВИЧ пройдет на фестивале конного спорта в Самарской области

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26 августа, в субботу, в посёлке Конезавод Красноярского района состоится конно-спортивный фестиваль памяти М.И. Каштанова. Гости фестиваля смогут понаблюдать за конными соревнованиями, покататься на лошадях и пони, посмотреть выступления местных творческих коллективов и многое другое.Не останется в стороне и команда специалистов Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Любой желающий сможет совершенно бесплатно сдать тест на ВИЧ и получить результат уже через 20 минут.Мобильная лаборатория СПИД-центра будет работать 26 августа с 11 до 13 часов по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Конезавод, ипподром, координаты: 53.583848, 50.652100.Всех желающих приглашают проверить своё здоровье.