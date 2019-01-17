ЭКО помогает улучшать демографическую ситуацию в Самарской губернии

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В 2018 году в регионе родилось 572 ребенка, которые появились на свет благодаря государственной поддержке и современным медицинским технологиям. А всего в губернии живут уже 4934 ребенка, родители которых воспользовались возможностями ЭКО по госпрограмме и растят долгожданных детей. Первые из них уже пошли в школу.«В 2018 году у нас родился 3500-ый ребенок, а всего по государственной программе лечения бесплодия (в рамках ОМС бесплатно) за все время существования нашего отделения у нас родилось 3680 детей, - отметила Ольга Тюмина. - В центре используются все современные методы для диагностики и лечения бесплодия. Работает отделение вспомогательных и репродуктивных технологий, для диагностики бесплодия создана современная медицинская лаборатория, которая оснащена всем необходимым диагностическим оборудованием. Когда наступает желанная беременность, очень важно, чтобы женщина сохранила эту беременность и родила здорового ребенка. Если возникают проблемы, женщина госпитализируется в отделение акушерской патологии. В центре работают гинекологическое отделение, отделение оперативной гинекологической хирургии, и все необходимые операции выполняются по самым современным технологиям».Мама восьмимесячного Мирона Ирина Эдуардовна рассказывает, как воспользовалась государственной программой ЭКО. «Ждать пришлось совсем недолго, - сообщила она, - собрала все справки, специалисты центра сами отправили все документы в министерство, где формируется база данных и очередность. Очередь прозрачна, всегда можно посмотреть, как идет движение. А вскоре пришел ответ, и меня пригласили на процедуру ЭКО». Ирина с благодарностью вспоминает работу персонала центра и позитивную энергию врачей, которая помогла ей успокоиться и настроиться на хороший результат. «Результат» не заставил себя долго ждать. В мае родился мальчик, который стал 3500-ым ребенком центра и отделения вспомогательных репродуктивных технологий. Это первый долгожданный малыш в семье, но Ирина с мужем планируют не останавливаться на этом и надеются на дальнейшее пополнение.Кроме лечения бесплодия в центре есть также еще одно современное направление – клеточные технологии. Создан банк стволовых клеток человека. В 2018 году состоялось еще одно знаменательное событие – встреча донора пуповинной крови с реципиентом, тем ребенком, который 6 лет назад был болен лейкозом и спасен методом трансплантации гемопоэтических клеток пуповинной крови, которые были заготовлены за 9 лет до рождения малыша и хранились в Самаре. Именно они спасли жизнь мальчику из Подмосковья. Такая встреча, кстати, состоялась впервые в России.Еще один важный итог прошлого года, о котором упомянула Ольга Тюмина, – расширение площадей центра. Был построен новый модульный корпус центра, за счет этого удалось оборудовать дополнительно 4 кабинета врачей акушеров-гинекологов и репродуктологов и повысить доступность услуг для пациентов. Кроме того, были внедрены стандарты бережливого производства в работу регистратуры и поликлиники, что позволило увеличить комфортность для пациентов и сократить время ожидания приема.А в планах на 2019 год – внедрение всех новых методик и технологий в области лечения бесплодия, закупка нового диагностического оборудования и увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи Ежегодно в центре наблюдается полторы тысячи супружеских пар. А еще каждый год в Самарской области рождается от 500 до 600 детей, которые появляются на свет благодаря специалистам медицинского центра «Династия».В рамках национального проекта «Демография» будет продолжена работа по увеличению рождаемости в регионе, в том числе благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО