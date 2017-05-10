Доктор медицины Андрей Золотарев из Самары выступит с докладом на международной конференция в США
10 мая 2017 14:36
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С докладом на ней выступит Андрей Золотарев, заведующий кафедрой офтальмологии Самарского медицинского университета.
Со времен великого ученого Тихона Ерошевского, самарская офтальмологическая школа была сильна в поисках глубинных механизмов глазных болезней.
10 лет назад Андрей Золотарев сделал открытие механизмов увесклеорального оттока глаза. Это перевернуло привычные представления о строении глаза, и сформировало новые подходы в лечении многих глазных болезней.
Теперь доктор медицины Андрей Золотарев выступит на авторитетном международном научном форуме в США, с докладом «Супрахориоидея: структура и роль в увесклеоральном оттоке». Это исследование продолжает глубинные исследования строения глаза, и объясняет тончайшие механизмы оттока внутриглазной жидкости, которые раньше лечили медикаментозно, не вникая в суть процесса. То есть офтальмологи знали о существовании тонких пластинок в щелевидном пространстве между оболочками глаза, но не понимали их функций.
Благодаря исследованию, проведенному учеными – офтальмологами под руководством Андрея Золотарева, стала понятна роль этих пластинок в отведении внутриглазной жидкости. Опираясь на открытие самарских ученых, врачи всего мира смогут применить новые методы в лечении такого распространенного заболевания, как глаукома, сообщает пресс-служба больницы им. Ерошевского.
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