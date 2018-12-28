Дмитрий Азаров вручил ключи от 15 новых автомобилей скорой помощи

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губернатор Самарской областивручил водителям станций скорой медицинской помощи региона ключи от новых современных машин, укомплектованных всем необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи.В Самарской области работают 4 станции и 20 отделений скорой. В круглосуточном режиме на вызовы жителей выезжают 177 бригад. Однако для оптимальной работы необходимо дополнительно 50 бригад. Решить этот вопрос поможет работа по обновлению и расширению автопарка службы. Потребность области в новой технике Дмитрий Азаров обозначал в ходе встреч с Министром Здравоохранения РФБлагодаря принятому решению на федеральном уровне, сегодня Самарская область получила 15 машин, из которых 5 – для тольяттинской станции, 9 – для сызранской, и одна – для отделения Жигулёвской центральной городской больницы.«Благодарю вас за вашу работу, самоотверженный труд, готовность прийти на помощь человеку, который находится в сложной ситуации, – обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам скорой помощи. – Вы – спасатели человеческих жизней. Вчера мы отмечали День спасателя, который в равной степени относится к докторам, врачам, медсёстрам, водителям, которые работают в скорой помощи. Искренне за это вас благодарю».Глава региона отметил, что работники скорой трудятся в самых разных ситуациях и с разными пациентами. «Крайне важны ваши человеческие качества. Вы все преодолеваете и находите в себе силы, мужество, профессионализм помочь каждому человеку», – подчеркнул руководитель области.Губернатор выразил уверенность, что новые автомобили, которые медики получили в этот день, помогут создать условия для более комфортной работы бригад и спасения человеческих жизней: «Я рассчитываю, что новая техника будет создавать условия для спасения человеческих жизней, позволит попадать в тот «золотой час», который часто является решающим для жизни человека. Я очень надеюсь, что вместе мы сможем добиться значительных результатов в борьбе за качество жизни и здоровье наших граждан».Дмитрий Азаров осмотрел новую технику и пообщался с сотрудниками скорой. Врач выездной бригады Тольяттинской станциирассказала об особенностях новых машин. «Они качественные, тёплые, комфортные, прежде всего, для наших пациентов. Здесь есть оборудование, необходимое для транспортировки больных в критическом состоянии. Часто мы доставляем пациентов из сёл. Это требует определённого медицинского сопровождения. В машине установлено оборудование для оказания необходимой помощи», – сообщила она.Дмитрий Азаров поинтересовался, как пациенты реагируют на приезд бригад скорой, не создают ли они помех. Врачи рассказали, что многие больные очень благодарны за оказанную помощь – многие поздравляют с праздниками, а пожилые пациентки часто угощают вареньем.Водители Тольяттинской скорой отмечают, что новые машины прекрасно показывают себя в дороге. «Нам уже поставляли несколько таких автомобилей, и я уже успел на одной поездить, – рассказал водитель тольяттинской станции скорой помощи. – Выглядит красиво, в кабине очень удобно, а по дороге идёт так легко, словно легковая машина».Автопарк скорой помощи продолжат обновлять. 23 новые машины планируют передать в муниципалитеты области уже в начале следующего года. Это стало возможным благодаря тому, что Губернатор и Правительство региона системно работают над включением губернии во все национальные проекты, в том числе, по линии Министерства здравоохранения РФ.В ближайшие годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть 2 сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, а также переоснастить стационарное отделение Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров и запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Для жителей удаленных от райцентров сёл намечено строительство, реконструкция ФАПов, закупка оборудования. Это позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов.Все эти меры, в том числе, пополнение автопарка скорой помощи, помогут повысить ожидаемую продолжительность жизни граждан, доступность и качество медицинской помощи.«Рассчитываю, что задачи, которые ставит Президент России по увеличению продолжительности и качества жизни, будут нам по плечу. Я знаю, что в системе здравоохранения Самарской области работают профессионалы, а значит любая поставленная задача, я уверен, будет достигнута», – уверен Губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.