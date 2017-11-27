Дмитрий Азаров открыл первый центр ядерной медицины в регионе

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Диагностический центр расположен на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5 и оснащен современным ПЭТ/КТ-сканером GE Discovery 610, пропускная способность которого составляет 3-4 человека в час или 6 тысяч человек в год. До конца текущего года планируется провести 420 ПЭТ/КТ-исследований, а в 2018 году — около 5 тысяч диагностических процедур.«Наша главная цель – чтобы как можно больше людей имели возможность стать здоровыми. Все это зависит от диагностики на ранней стадии, от правильного планирования лечения. И как раз открытый сегодня центр будет способствовать тому, чтобы люди имели возможность такую помощь получить», — отметил врио губернатора Самарской области,В целях непрерывного медицинского образования врачей планируется создать различные совместные программы с медицинскими учреждениями Самарской области. Сотрудники «ПЭТ-Технолоджи» имеют обширную сеть профессиональных контактов с ведущими центрами Европы и США, а также обладают навыками проведения образовательных и научных мероприятий.«Самарская область в 2018 году станет единственным пока регионом России, где будут функционировать сразу два ПЭТ-центра. Местные власти понимают всю социальную значимость этого проекта и всячески содействуют его реализации. РОСНАНО с каждым годом расширяет федеральную сеть центров ядерной медицины, на сегодняшний день в них прошли обследование более 53 тысяч пациентов, причем подавляющее большинство – бесплатно, по полису ОМС», — сообщил заместитель Председателя Правления РОСНАНО,Радиофармпрепараты (РФП), необходимые для проведения ПЭТ/КТ-диагностики, будут доставляться в ПЭТ-центр города Тольятти из собственного производственного центра «ПЭТ-технолоджи», расположенного в Уфе. Доставка будет осуществляться специальным авто- и авиатранспортом.«Одной из основных целей строительства ПЭТ-центров является повышение доступности высокотехнологичной медицины в регионе. По этому направлению ведется активное сотрудничество с органами государственной власти: жители Самарской области могут бесплатно пройти необходимые исследования в рамках государственной системы ОМС», — прокомментировала, генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи». «Метод исследования, который применяется в центре, позволяет в короткие сроки определить степень распространенности злокачественного процесса в организме человека. Результаты ПЭТ/КТ-исследования дают возможность лечащему врачу планировать лечение пациента и контролировать его эффективность», — добавила она.В марте 2018 года в столице региона – Самаре – планируется открытие еще одного ПЭТ-центра, который будет специализироваться не только на диагностике онкологических заболеваний, но и на исследованиях кардиологического профиля: ПЭТ/КТ-диагностика может быть применена для диагностирования ранней стадии ишемической болезни сердца, исследования старых инфарктов, оценки проведения шунтирования и его последствий. Это будет первый в России центр, который будет применять ПЭТ/КТ в кардиологии с точки зрения практической радиологии, сообщает пресс-служба компании «ПЭТ-Технолоджи».Фото: ТРК "Губерния"