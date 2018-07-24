Дмитрий Азаров: Важным направлением работы является раннее выявление и эффективное лечение онкозаболеваний

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Планируется:- укрепить и переоснастить онкоцентр и диагностические службы поликлиник;- создать специализированный центр в Тольятти на базе клинической больницы №5;- повысить выявляемость онкологий на ранних стадиях;- добиться снижения смертности от онкологии на 6,5%.Будет продолжено и создание современных медицинских центров с помощью механизма ГЧП.Самарская область по этому направлению - один из лидеров в стране: у нас уже реализовано 27 проектов. А это - более 15 млрд рублей частных инвестиций и 2330 новых рабочих мест, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.