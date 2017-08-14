Для инвалидов по зрению организован специализированный курс реабилитации в центре «Созвездие»

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«В заезде принимают участие 42 инвалида по зрению, из которых 7 участников - инструктора и ассистенты. Инструкторами являются опытные незрячие специалисты, свободно ориентирующиеся в условиях города и ведущие самостоятельный образ жизни», - рассказала заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области, руководитель департамента по делам инвалидов Оксана Низовцева.Из 35 участников заезда 19 совсем недавно потеряли зрение, поэтому особо остро нуждаются в реабилитации. В программе специализированного курса реабилитации занятия лечебной физкультурой, массаж, консультации психолога, психологическиетренинги, информирование инвалидов о современных технических средствах реабилитации, обучение компьютерной грамотности, обучение навыкам ориентировки в пространстве, лекции и круглые столы.Замминистра также отметила, что важной составляющей реабилитации являются занятия по психологии. «Программа специализированного курса реабилитации позволит инвалидам по зрению не только овладеть необходимыми навыками самостоятельной жизни, но и поможет людям, потерявшим способность видеть, поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе, проявить активную жизненную позицию», - подчеркнула Низовцева, сообщает пресс-служба облправительства.