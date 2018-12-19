Детское отделение самарской первой стоматологии открылось после капитального ремонта

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Детское лечебно-профилактическое отделение, расположенное на улице Фрунзе, 136 относится к числу объектов культурного наследия регионального значения. Оно построено в 1913 году самарским архитектором Георгием Мошковым и известно как «дом Е.А. Усениной» — это здание с августа 2015 года находилось на капитальном ремонте.Сегодня отделение полностью обновлено — проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания, закуплено новое современное медицинское оборудование и мебель.«Я в восторге, зашла и растерялась, не узнала нашу поликлинику, — поделилась впечатлениями детский стоматолог, работающая в учреждении более 40 лет. — Совершенно новые условия, новый интерьер, такого раньше не было, учитывая, что это старинный особняк, я очень удивлена, что это все можно было так преобразить. Все это значительно улучшит психологическое состояние наших детей, создаст хорошую атмосферу для работы персонала и очень довольны будут родители».Все ремонтные работы выполнены с учетом сохранения всех архитектурных требований. Сохранен исторический облик здания, при этом созданы самые современные условия оказания помощи маленьким пациентам. Общая сумма затрат составила более 60 млн рублей областного бюджета, включая проектные работы, капитальный ремонт, замену внутренних инженерных сетей, оборудование. Помощь в оснащении отделения оказали и спонсоры.В этот день с работой обновленного детского отделения ознакомился министр здравоохранения Самарской области«Благодаря областным и городским властям для маленьких пациентов создали совершенно новую детскую стоматологическую поликлинику, — рассказал министр. — В каждом кабинете комфортные условия для детей, все полностью компьютеризировано. Сегодня это одно из наиболее современных и красивых учреждений города Самары».Детское отделение оказывает стоматологическую помощь детскому населению Самарского, Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов общей численностью 52986 человек, из них подростков 7520, детей 45466.«Мы постарались создать все условия для детей и персонала, начиная от стен, заканчивая современнейшими аппаратами, — отметил главный врач учреждения. — Я надеюсь, что все дети, которые приходят к нам от 0 до 18 лет, будут выходить только со здоровыми улыбками и хорошим настроением, получив всю необходимую медицинскую помощь».Врачи отделения начали прием пациентов в новых условиях с 17 декабря. Сегодня на приеме побывала и маленькая Софья с папой.«Всю свою сознательную жизнь я являюсь пациентом этой поликлиники, — рассказал папа пациентки. — На сегодняшний день проведена огромная работа в отделении, большое спасибо за новые условия. Раньше, когда заходил в поликлинику, боялся, потому что здесь было мрачновато, стены серые, а сейчас нас встречает радостная атмосфера. Яркие краски, дочка не боится доктора, она смотрит мультфильмы в кабинете на новых плазменных телевизорах».В стенах поликлиники для маленьких пациентов сегодня состоялось праздничное представление, передает пресс-служба облправительства.