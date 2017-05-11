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Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести прием в Хворостянском районе

11 мая 2017 13:00
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Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести прием в Хворостянском районе
Прием пройдет 12 мая.

12 мая в 11.00 в поликлиническом отделении Хворостянской ЦРБ (Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Самарокова, 1А) бригада специалистов Самарской областной клинической больницы им. Середавина проведет прием маленьких пациентов.

Приём детского населения проведут специалисты областной больницы им. Середавина врач- детский хирург В.И. Кислицкий, врач-травматолог- ортопед А.А. Жилин, врач функциональной диагностики Н.В. Липатова, а также медицинская сестра функциональной диагностики.

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