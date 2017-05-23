Дачный сезон: Растет количество пациентов с глазными травмами

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Во время первомайских выходных количество обращений за экстренной помощью увеличилось еще на 69%. Причинами обращений стали травматические эрозии, травматические конъюнктивиты, ожоги и тупые травмы глаз в результате дачныхработ и опрыскиваний химическими растворами.Два человека обратились за помощью с травмами, полученными при запуске фейерверка.Во время майских праздничных выходных за неотложной помощью обращалось в среднем по 93 человека в день, что выше обычного числа обращений на 43%. Госпитализация никому не понадобилась.В связи с началом дачного летнего сезона главный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области А.В. Золотарев предупреждает: используйте защитные очки при работе на даче - наиболее частые травмы бывают от опилок иветок, попавших в глаз.Если в глаз попала соринка – не трите его, а моргайте, чтобы соринка смылась слезой. Попробуйте промыть глаз чистой водой. Ни в коем случае не нажимайте на веко – соринка может поцарапать роговицу.При разжигании костров тоже необходимы очки, которые позволят защитить глаза от ожогов от пепла и искр.Не медлите с обращением за квалифицированной помощью. Приемное отделение областной глазной больницы им. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных, по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 158.Кроме того, в будние дни работает приемное отделение глазной поликлиники на ул. Запорожской, 26, сообщает пресс-служба облправительства.