Cостоялся очередной выезд врачей больницы Пирогова в «Большеглушицкую ЦРБ»
20 декабря 2018 17:55
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20 декабря 2018 года состоялся очередной выезд врачей ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова с учетом потребности сельских жителей в т.н. «узких» специалистах, в том числе с проведением инструментальной диагностики. В этот приезд, кроме нейрохирурга, сосудистого хирурга, ортопеда, реаниматолога, эндокринолога, прием вели врач-эндоскопист и врач функциональной диагностики, которые оказали квалифицированную медицинскую помощь 105-и пациентам, 5-м выполнено ультразвуковое исследование, 8-ь осмотрено эндоскопически, 10-м даны направления на плановое лечение в специализированные отделения больницы им. Н.И. Пирогова.
Положительный эффект от данного взаимодействия, связанный с оперативным получением медицинской помощи и консультаций, высоко оценили жители сельских районов, высказав слова
благодарности врачам мультидисциплинарной бригады. В свою очередь, самарские специалисты поблагодарили руководство ГБУЗ СО «Большеглушицкая ЦРБ» за рациональную организацию работы межмуниципального консультативно-диагностического центра, целенаправленную работу с пациентами по подготовке необходимой медицинской документации, что позволило наиболее эффективно установить диагнозы и выработать дальнейшую тактику ведения пациентов, которой в дальнейшем будут придерживаться доктора ЦРБ.
Администрации ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова и ГБУЗ СО «Большеглушицкая ЦРБ» планируют осуществлять взаимодействие на постоянной основе и надеются на распространение данного
положительного опыта не только на территории Самарской губернии, но и за её пределами.
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