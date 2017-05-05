Булат Валеев: «Новые клещи появляются регулярно, химическую обработку в сезон нужно проводить примерно один раз в два месяца».

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«Здоровье каждого человека - в его руках. Поэтому, выходя на территорию, которая может быть опасна по заражению клещевым энцефалитом, нужно обратить внимание на свою одежду. Она должна быть закрытая, волосы нужно убрать под косынку или капюшон. Сама одежда должна быть в светлых тонах, на ней лучше видны клещи. Рукава и концы штанин должны быть на резинках, при этом поверх брюк — носки. Клещи обычно ползут вверх. Существуют костюмы, в которых предусмотрена эта особенность, там есть карманы, куда клещи заползают и уже не могут выбраться. На себе можно принести клеща, который еще не успел присосаться — на букетах цветов, на одежде, на животных. Бывает так, что клещ живет дома несколько дней и укус происходит через 3-5 дней или позже. Обрабатывайте одежду репеллентами. А также в местах массового выхода на природу обрабатывают территорию. Это детские оздоровительные лагеря, парки, а также кладбища. Раньше для обработки использовались тяжелые химические соединения, которые действовали долго и наносили вред природе. Сейчас используются гораздо более щадящие средства, они летучие, через какое-то время выветриваются и вреда не наносят. Но это и минус — новые клещи появляются регулярно, поэтому обработку в сезон нужно проводить примерно один раз в два месяца. Это касается и дачников, которые работают на своих участках».