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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Бригада врачей госпиталя посетит ветеранов в Исаклах

10 октября 2018 16:34
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Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также пациентов, приравненных к ним по льготам, дадут индивидуальные рекомендации.
11 октября в 10.30 состоится выезд гериатрической бригады Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в Исаклинскую центральную районную больницу (Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Ленинская, 119).

В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог, невролог, офтальмолог.

Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также пациентов, приравненных к ним по льготам, дадут индивидуальные рекомендации, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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