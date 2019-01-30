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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Большеглушицкая больница приобрела автомобиль для оказания медпомощи пожилым пациентам

30 января 2019 17:35
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Внедряется форма выездной работы врача-гериатра с посещением пациентов на дому.
В Самарской области в рамках национального проекта «Демография» начинается реализация регионального проекта "Старшее поколение", который носит межведомственный характер и направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с первых дней своей работы в качестве главы региона обозначил основной приоритет своей деятельности – сбережение народа.

«Нужно помнить о важной и современной тенденции – демографическое старение населения. Только за последние 5 лет доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 9,4%. Поэтому не менее важным центром внимания должен стать пожилой человек с его здоровьем, проблемами и нуждами». - подчеркнул глава региона в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона.

Большеглушицкая ЦРБ активно развивает новое направление – гериатрию. Гериатры не только лечат болезни пожилых пациентов, но и ведут работу с семьёй пациента, сотрудничают с социальными службами, при необходимости направляют больного к другим специалистам. Но далеко не все пожилые пациенты имеют возможность свободно посетить врача. Связано это с трудностями при передвижении, простыми бытовыми сложностями, такими как снижение возможности самообслуживания, когда пожилому человеку нелегко самостоятельно одеться для выхода из дома.

Для работы с этой категорией жителей внедряется форма выездной работы врача-гериатра с посещением пациентов на дому. Специально для этого Большеглушицкая больница приобрела новый автомобиль «Лада-Гранта» за счёт средств от приносящий доход деятельности. Во время первого выезда осмотрено 5 маломобильных жителей старшей возрастной группы, даны рекомендации по лечению, питанию, объёмах необходимых физических нагрузок, передает пресс-служба минздрава СО. 
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Комментарии



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