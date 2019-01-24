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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Больница им. Середавина возобновляет плановую госпитализацию пациентов

24 января 2019 20:33
126
Во все корпуса больницы поступило тепло.
Уважаемые жители Самарской области!

Во все корпуса больницы им. Середавина  поступило тепло.

С 25 января больница возобновляет плановую госпитализацию пациентов, передает пресс-служба минздрава СО. 
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Комментарии



Здравоохранение
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