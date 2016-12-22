Больница им. Пирогова расторгает контракт с «Медитек»
22 декабря 2016 12:58
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Контракт между ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова и ООО «Медитек» на поставку расходных материалов на сумму более 126 млн. руб. был заключен в результате электронного аукциона в феврале текущего года и должен был действовать до конца 2016 года.
Согласно информации на сайте закупок, лечебное учреждение неоднократно отправляло исполнителю претензии по причине ненадлежащего исполнения и просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Очевидно, что ряд нарушений в части федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и явилось причиной отказа больницы от исполнения контракта на поставку товаров в одностороннем порядке.
К моменту расторжения контракта, большая часть суммы контракта, а именно 83 384 631,41руб. была уже фактически оплачена больницей им. Пирогова.
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