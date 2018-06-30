Более 1,5 тыс. человек получили медицинскую помощь на объектах ЧМ-2018 в Самаре

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«На сегодняшний день у нас есть всего 1513 обращений на объектах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. Из них 94 — от иностранных граждан», — сообщила она журналистам.По словам Сочинской, на объектах мундиаля работают 26 дополнительных медицинских бригад. Кроме того, в городе продолжают работать от 60 до 64 бригад для медицинского обеспечения населения.Заместитель министра отметила, что наиболее частой причиной обращения к медикам являются лёгкие травмы, полученные во время активного отдыха, и головная боль, связанная с жаркой погодой.«В жару нам всем следует помнить о том, как себя вести, то есть правильно одеваться, обязательно носить головные уборы, с собой всегда иметь воду, так как питьевой режим в такую погоду очень важен», — напомнила Сочинская, передает пресс-служба минспорта СО.