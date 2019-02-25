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Bloomberg поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран

25 февраля 2019 23:10
68
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков).
Россия заняла 95-е место в рейтинге стран по уровню здоровья населения, составленном аналитиками Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка, передает newsru.com.

Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков). Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания, следом расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Россия поднялась на пять строчек выше, чем годом ранее, оказавшись на 95 месте. Ее соседями по рейтингу стали Кабо-Верде (94) и Вануату (96). Выше России расположились, среди прочих стран, Куба (30), Чили (33), Турция (51), Иран (69), Белоруссия (81), Украина (93) и Венесуэла (87).

По такому критерию, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, среди стран Европейского союза также лидирует Испания. Кроме того, сравнительно высокие оценки получили Швейцария, Япония и Сингапур. Эксперты сделали такие выводы с учетом уровня доступности медицинской помощи и профилактических медуслуг, которые в этих странах могут получить дети в первые годы жизни (обученные медсестры, неотложная медпомощь для детей и пр.).

В Северной Америке Канада (16) значительно опередила США (35) и Мексику (53) по ожидаемой продолжительности жизни. Эксперты объяснили это гораздо более низким риском смерти от передозировки наркотиков и самоубийств. Высокое место в рейтинге Кубы, обогнавшей даже США, обусловлено, по мнению аналитиков, тем, что в этой стране очень развита система профилактической медицины и действуют эффективные программы выявления опасных заболеваний на ранней стадии.

На африканские государства к югу от Сахары приходится 27 из 30 стран с самым нездоровым населением в рейтинге (оставшиеся три - Гаити, Афганистан и Йемен). Самое же здоровое население в этом регионе, по данным Bloomberg, на Маврикии (74 место в мире), где уровень смертности от инфекционных заболеваний ниже, чем у соседей.

Ранее РИА "Новости" обнародовало рейтинг качества жизни населения в российских регионах, использовав данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и другие открытые источники.

Состав первой десятки регионов-лидеров по сравнению с прошлым годом остался прежним. Первые позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 70 из 100 возможных.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Липецкая и Калининградская области. Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Республика Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. 
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Комментарии



Здравоохранение
25 февраля 2019  23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков).
Bloomberg поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран
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