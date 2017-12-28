Берегите глаза от "новогодних" травм: чаще всего их получают из-за собственной невнимательности и даже беспечности
28 декабря 2017 15:36
136
Сравнительная статистика данных «глазного травмпункта» Самарской офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского за последние 4 года показывает: чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности и даже беспечности.
Например, в 2016 году в новогодние каникулы за срочной помощью к офтальмологам именно с «новогодними» травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получили легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней. Но, к сожалению, не обошлось и без серьезных травм: от «удара» пробкой шампанского пострадало 3 человека, от ожогов, полученных при зажигании фейерверка, - 2 человека.
В период новогодних каникул начала 2017 года специфические для это времени "новогодние" травмы глаз получили 14 человек. 9 человек пострадали, получив травматические эрозии от инородных тел (елочные игрушки, продукты горения фейерверка, петард). 2 человека получили тупые травмы от выстрела пробки от шампанского, 1 – от петарды. Разрыв петарды вызвал термический ожог у одного человека и рваную рану века у другого.
Из года в год в канун Нового года офтальмологи выступают с предостережениями о том, насколько опасны для органа зрения могут быть травмы, полученные от взрыва петард, фейерверков, бенгальских огней, а также от неосторожного использования других видов пиротехники, от попадания в глаз пробки от шампанского и т.п.
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз (скорость полета которой от 40 км/ч). Одно мгновение может стоить потери зрения.
Соблюдая простые меры предосторожности, вы сохраните свое здоровье и здоровье своих близких:
1. Будьте внимательны и осторожны, следуйте инструкции и соблюдайте технику безопасности при использовании различных пиротехнических средств: пусть ваш праздник озаряет сверкание бенгальских огней и красочные фейерверки, но будьте аккуратны при обращении с ними и используйте только сертифицированную продукцию.
2. Не «стреляйте» пробкой от шампанского! Пробку необходимо придерживать. Открывать бутылку с вылетающей пробкой следует, только предупредив всех сидящих за столом об опасности и прикрыв пробку салфеткой или полотенцем. Травма от вылетающей с высокой скоростью пробки может привести к необратимой потере зрения. Будьте осторожны!
Если вы всё-таки получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью. Кабинет неотложной офтальмологической помощи СОКОБ им.Т.И.Ерошевского (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158) работает ежедневно в круглосуточном режиме. Очень важно установить диагноз и начать адекватное лечение сразу, в первые минуты и часы после несчастного случая.
Телефон приемного отделения (кабинет неотложной офтальмологической помощи ГБУЗ «СОКОБ им.Т.И.Ерошевского» +7 (846) 323-00-40 – КРУГЛОСУТОЧНО, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 декабря 2017 20:49
Национальная лотерея «Русское лото» - очень популярная игра среди наших соотечественников. Социум
39
28 декабря 2017 18:10
Все, кто придет в гости к птицам, смогут пообщаться со специалистами, заботящимися о крылатых подопечных. Социум
143
28 декабря 2017 17:18
В соглашении на 2018-2020 годы акцент будет сделан на работу в области молодежной политики. Это позволит создать условия для самореализации молодежи и... Социум
147
Здравоохранение
28 декабря 2017 15:36
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при... Здравоохранение
133
25 декабря 2017 17:17
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений. Здравоохранение
199
25 декабря 2017 15:20
Сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка – не оставят без внимания ни одного ребенка. Здравоохранение
211
Новости медицины
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
115
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
612
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
737
Туризм
18 декабря 2017 10:46
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году. Туризм
245
15 декабря 2017 13:26
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
263
14 декабря 2017 10:10
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
185
Образование
25 декабря 2017 15:40
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать. Образование
201
22 декабря 2017 18:45
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования. Образование
321
16 декабря 2017 13:50
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
508
Культура
28 декабря 2017 09:10
Приглашают всех желающих. Культура
168
26 декабря 2017 13:14
Мероприятие состоится 28 декабря Культура
214
22 декабря 2017 12:58
Вход свободный для всех желающих. Культура
248
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
440
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
429
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
595
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5943
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2181
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9121
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2779
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10870
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3168
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2798
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1754
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2142
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2039
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1704
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3334
Мероприятия