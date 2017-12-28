Берегите глаза от "новогодних" травм: чаще всего их получают из-за собственной невнимательности и даже беспечности

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Сравнительная статистика данных «глазного травмпункта» Самарской офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского за последние 4 года показывает: чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности и даже беспечности.Например, в 2016 году в новогодние каникулы за срочной помощью к офтальмологам именно с «новогодними» травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получили легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней. Но, к сожалению, не обошлось и без серьезных травм: от «удара» пробкой шампанского пострадало 3 человека, от ожогов, полученных при зажигании фейерверка, - 2 человека.В период новогодних каникул начала 2017 года специфические для это времени "новогодние" травмы глаз получили 14 человек. 9 человек пострадали, получив травматические эрозии от инородных тел (елочные игрушки, продукты горения фейерверка, петард). 2 человека получили тупые травмы от выстрела пробки от шампанского, 1 – от петарды. Разрыв петарды вызвал термический ожог у одного человека и рваную рану века у другого.Из года в год в канун Нового года офтальмологи выступают с предостережениями о том, насколько опасны для органа зрения могут быть травмы, полученные от взрыва петард, фейерверков, бенгальских огней, а также от неосторожного использования других видов пиротехники, от попадания в глаз пробки от шампанского и т.п.Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз (скорость полета которой от 40 км/ч). Одно мгновение может стоить потери зрения.1. Будьте внимательны и осторожны, следуйте инструкции и соблюдайте технику безопасности при использовании различных пиротехнических средств: пусть ваш праздник озаряет сверкание бенгальских огней и красочные фейерверки, но будьте аккуратны при обращении с ними и используйте только сертифицированную продукцию.2. Не «стреляйте» пробкой от шампанского! Пробку необходимо придерживать. Открывать бутылку с вылетающей пробкой следует, только предупредив всех сидящих за столом об опасности и прикрыв пробку салфеткой или полотенцем. Травма от вылетающей с высокой скоростью пробки может привести к необратимой потере зрения. Будьте осторожны!, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.