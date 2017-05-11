Андрей Щербань: «Сюда попадают люди, временно утратившие способность передвигаться».

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«Если речь идет о подразделении медпункта наркодиспансера, то говорить «пациенты» немного некорректно. Сюда попадают люди, временно утратившие способность передвигаться. Часть из них госпитализируется к нам в стационар. В трех пунктах в прошлом году прошли отрезвление более 1700 человек. Эти пункты предназначены не только для временного размещения. Это, прежде всего, пункты для медицинского наркологического освидетельствования. Сюда привозят людей сотрудники полиции и ГИБДД, ФСБ — все силовики. А также здесь проводятся предрейсовые осмотры. Многофункциональное подразделение, первое было открыто в 2014 году. Изначально предусматривалась некая совместная деятельность МВД и министерства здравоохранения, но со временем основная работа легла на плечи сотрудников, подчиняющихся Минздраву. При необходимости мы сюда вызываем сотрудников полиции, они проводят свою работу, составляют административные протоколы. Здесь работают волонтеры, ведется мотивационная работа, они разговаривают с людьми, уговаривают их начать лечение. Сюда могут обратиться родственники тех людей, которые попали в медпункт, получить консультацию как себя вести с теми, кто регулярно попадает сюда в состоянии опьянения. Человек находится здесь по необходимости от 3 до 7 часов. Часто это люди, которые совершили какое-то правонарушение, поэтому мы вызываем полицию для составления протокола. Постоянно полицейские здесь не дежурят, только наша охрана. У нас есть возможность организовать здесь постоянный пункт для полиции, мы готовы к взаимодействию».