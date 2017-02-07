Андрей Орлов: «За последние годы наблюдается рост заболеваемости раком во всем мире и Самарская область не является исключением».

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«За последние годы наблюдается рост заболеваемости раком во всем мире и Самарская область не является исключением. В нашем регионе зафиксировано 496 случаев заболевания на 100 тысяч человек. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году онкология займет лидирующие позиции по смертности, опередив показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям. Население стареет. И рак, в первую очередь, поражает старшую возрастную группу, лиц старше 60 лет. И чем дольше человек живет, тем выше риск получить онкологическое заболевание. В России пока показатель смертности от онкологических заболеваний остается высоким, хотя, в последние пять лет в Самарской области отмечается тенденция к снижению. Активно внедряются диспансеризация и скрининг, которые позволяют выявлять онкологию на ранних стадиях. Если в 2012 году показатель выявления рака на 1-2 стадии составлял 52%, то в 2016 году этот показатель вырос до 63,6%. Чем раньше выявляем, тем выше вероятность полностью излечиться. Можно сказать, рак — единственное хроническое заболевание, которое подлежит полному излечиванию при условиях раннего выявления. К сожалению, пока высока доля запущенных случаев, когда пациент обращается к врачу поздно. Ответственность за свое здоровье несет, прежде всего, сам гражданин».