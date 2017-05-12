Александр Каширин назначен начальником Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн
12 мая 2017 22:06
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Александр Каширин закончил Куйбышевский государственный медицинский институт, специальность «Лечебное дело», квалификация «Врач» (1985 год), Самарский государственный экономический университет, специальность «Менеджмент организации», квалификация «Менеджер» (2005 год).
Стаж работы в системе здравоохранения - более 34 лет, из них более 20 лет на руководящих должностях. Кандидат медицинских наук, доцент Самарского государственного медицинского университета.
Пресс-служба министерства здравоохранения
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