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Александр Каширин назначен начальником Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

12 мая 2017 22:06
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До этого он исполнял обязанности начальника госпиталя.
С 12 мая 2017 года на должность начальника Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» назначен Александр Каширин , до этого исполняющий обязанности начальника госпиталя.

Александр Каширин закончил Куйбышевский государственный медицинский институт, специальность «Лечебное дело», квалификация «Врач» (1985 год), Самарский государственный экономический университет, специальность «Менеджмент организации», квалификация «Менеджер» (2005 год).

Стаж работы в системе здравоохранения - более 34 лет, из них более 20 лет на руководящих должностях. Кандидат медицинских наук, доцент Самарского государственного медицинского университета.
Пресс-служба министерства здравоохранения 
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Комментарии



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