Завершился сезон летних выездных акций СПИД-центра в Самаре

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Самарцы уже привыкли, что проверить свой ВИЧ-статус можно не только в условиях стационарной лаборатории, но и в мобильном пункте тестирования. В течение нескольких месяцев, пока погода и температура воздуха позволяли, врачи СПИД-центра организовывали работу передвижной лаборатории под открытым небом - в парках, скверах, на набережной.Финальная в весенне-летнем сезоне, но отнюдь не последняя выездная профилактическая акция в этом году, состоялась на Волжском проспекте. Мероприятие «Знать о ВИЧ - значит жить!» специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД провели совместно с врачами Самарской городской поликлиники №3. Многие жители Ленинского района воспользовались возможностью проверить своё здоровье – быстро, бесплатно и рядом с домом. А в случае с тестом на ВИЧ - ещё и анонимно.Врачи напоминают: важно знать свой ВИЧ-статус, а в случае необходимости своевременно начать специальное лечение, чтобы сохранить качество и продолжительность жизни, сообщает Минздрав региона.