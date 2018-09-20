За 8 месяцев в Самарской области зарегистрировано 23 случая отравлений условно-съедобными грибами
20 сентября 2018 10:29
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что свежие и заготовленные впрок грибы, являясь для организма человека ценным питательным продуктом, при определенных условиях могут послужить причиной возникновения пищевых отравлений.
Основная причина отравлений грибами – незнание отличительных особенностей и внешнего вида съедобных, условно-съедобных и ядовитых грибов, нарушение правил предварительной обработки и технологии их приготовления.
Отравление могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, ложные опята, ложные дождевики и др.), условно съедобные грибы в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки, а так же неправильно приготовленные съедобные грибы. Опасность так же могут представлять съедобные грибы, получившие название "мутанты". В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы. Чаще всего отравление условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки и др.) возникает вследствие их неправильного приготовления. Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки - предварительного вымачивания, термической обработки и слива отвара нельзя.
Грибы являются трудно перевариваемым продуктом. Поэтому их не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и времени приготовления), а также лицам с заболеваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и др.) – приём грибов может спровоцировать обострение хронического заболевания.
За 8 месяцев 2018 года, по данным токсикологического мониторинга, лечебно-профилактическими учреждениями области зарегистрировано 23 случая отравлений, связанных с употреблением населением условно-съедобных грибов, приготовленных с нарушением правил предварительной обработки и технологического режима. Все случаи закончились выздоровлением.
Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма.
Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления заболевания ботулизма: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми).
За 8 месяцев т.г. в области зарегистрирован 1случай ботулизма от употребления грибов домашнего консервирования, который так же закончился выздоровлением пострадавшего.
Фото pixabay.com
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Комментарии
Социум
20 сентября 2018 14:37
Не преступлением будет случай, когда у публикации есть его формальные признаки, но "в силу малозначительности не представляющее общественной опасности". Социум
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20 сентября 2018 11:45
Правда, достанутся они только тем, кого воспитывают в многодетных семьях. Социум
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Здравоохранение
20 сентября 2018 13:47
Это туберкулез. Здравоохранение
82
20 сентября 2018 10:29
Также зарегистрирован 1 случай ботулизма. Здравоохранение
211
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