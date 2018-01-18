Жителей Самарской области ждет вторая волна простудных заболеваний
18 января 2018 13:28
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Так, в Самаре пик запросов в интернете о том, как лечить простуду, пришелся на сентябрь. Судя по тому, что всплеск числа подобных запросов происходят два раза в год, то вторая волна заболеваемости в Самарской области еще впереди, считают аналитики Яндекс.
Специалисты поискового ресурса отмечают, что их статистика не отражает картину заболеваемости в полной мере. Некоторые пользователи просто по привычке ищут в сети информацию о болезнях. Однако общая картина запросов позволяет делать определенные выводы, пишет СитиТраффик.
Аналитики Яндекс следят за колебаниями "простудных" запросов уже 3,5 года. За это время российские пользователи около 108 млн раз спросили Яндекс про простуду и около 401 млн - про лекарства.
Сезонное колебание числа "простудных" запросов определено для 29 городов. Составлен топ лекарств, информацию о которых в период простудных заболеваний российские пользователи ищут чаще всего.
Так, согласно данным Яндекс, первая волна запросов обычно приходится на конец сентября - начало октября. Второй всплеск случается зимой, но от года к году и от региона к региону он происходит в разное время. В Самарской области зимой 2014-2015 года он был отмечен в феврале, 2015-2016 - в середине января, 2016-2017 - в конце декабря-начале января.
В 2017 году в Самарской области был зафиксирован рост числа запросов о простуде в сентябре. Зимний пик аналитики еще не зафиксировали. Видимо, в губернии, как и в целом по России, он еще впереди, предполагают аналитики.
Кстати, в рейтинге городов по доле запросов в 2014-2015 годах Самара занимала третью строчку. Позже самарцы не так часто обращались к поисковой системе за информацией о простудных заболеваниях.
Согласно поисковым запросам, три главных лекарства от простудных заболеваний в России - это антибиотик амоксиклав, анальгетик парацетамол и антисептик мирамистин. А в течение всего года в топе остаются разные виды жаропонижающих и обезболивающих, отмечают аналитики Яндекс.
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