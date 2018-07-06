Жителей Исаклинского района примут офтальмологи мобильного комплекса областной больницы

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С 9 по 13 июля отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в селе Исаклы.Мобильные комплексы будут располагаться на территории Исаклинской центральной районной больницы по адресу: Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Ленинская, д. 119.Прием взрослого населения будет проводиться с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС, сообщает пресс-служба облправительства.