Жителей Исаклинского района примут офтальмологи мобильного комплекса областной больницы
6 июля 2018 12:23
88
С 9 по 13 июля отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в селе Исаклы.
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Исаклинской центральной районной больницы по адресу: Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Ленинская, д. 119.
Прием взрослого населения будет проводиться с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.
На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 июля 2018 13:40
Они расположатся на ул. Ленинградской, у музея "Модерна", на пл. Революции. Социум
74
6 июля 2018 13:37
В Самаре в торжественной церемонии вручения медалей примут участие 18 супружеских пар. Социум
69
6 июля 2018 13:30
Она пыталась спасти застрявший на путях велосипед. Социум
78
Здравоохранение
6 июля 2018 12:23
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
87
6 июля 2018 09:29
Там смогут принять до 220 пациентов. Здравоохранение
149
5 июля 2018 17:39
Для получения единовременной компенсационной выплаты с врачом или фельдшером заключается договор, по которому медицинский работник принимает обязательства... Здравоохранение
253
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
191
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
232
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
224
Туризм
5 июля 2018 09:54
При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи. Туризм
218
2 июля 2018 10:54
Названо самое популярное направление. Туризм
294
2 июля 2018 09:00
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
469
Образование
5 июля 2018 16:31
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца. Образование
203
5 июля 2018 15:07
С 21 по 28 июня в Москве проходил III Всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города». Образование
268
5 июля 2018 11:12
Председателем комиссии по итоговой аттестации стал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Образование
194
Культура
5 июля 2018 13:03
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
211
4 июля 2018 12:59
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
400
4 июля 2018 09:47
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
219
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
786
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1071
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1037
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
296
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1763
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2203
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
819
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
916
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
293
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2400
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1465
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2656
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
172
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
539
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
829
Мероприятия