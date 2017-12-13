Взят новый «рубеж» в борьбе с ВИЧ в Самарской области

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Самарская губерния опустилась ещё на одну позицию ниже в рейтинге по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов РФ и к концу года уверенно заняла 15 место. Напомним, в начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад мы были на втором месте.Достичь результата удалось благодаря труду медиков и активной профилактической работе, которую ведёт СПИД-центр. Население привлекают к тестированию на ВИЧ. Есть хорошая динамика по показателям уровня тестирования:- за 11 месяцев этого года обследовано 618 566 человек (это 19,3% населения Самарской области).-за аналогичный период прошлого года было обследовано 597 540 (это 18 6% населения Самарской области).-динамика прироста более 21 000 человек за 11 месяцев!В текущем году уже выявлено 2 973 случая ВИЧ – инфекции. Эти люди теперь знают о состоянии своего здоровья и могут получать медицинскую помощь. Коварство ВИЧ заключается в отсутствии симптомов первые несколько лет с момента заражения. Очень важно выявить инфекцию на начальном этапе и соблюдать рекомендации врача, чтобы сохранить качество и продолжительность жизни, а также защитить от вируса близких людей.Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по следующим адресам:г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178 (пн-пт 8:00- 18:00)г. Тольятти, б-р Здоровья, 25 ( пн-пт 8:00-17:00)г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а (пн-пт 8:00-15:00)