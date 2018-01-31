Выездная гериатрическая бригада специалистов проведет осмотр пожилых пациентов в Камышлинском районе

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1 февраля, в четверг, в 11.00 на базе Комплексного центра социального обслуживания граждан в Камышлинском районе (с.Камышла, ул. Победы, д.60) министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области организуется проведение комплексной гериатрической оценки (КГО) граждан пожилого возраста. Проект направлен на оказание медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах межведомственного взаимодействия.Напомним, по итогам большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина 14 декабря 2017 года был сформирован перечень поручений. Одно из них касается повышения доступности медицинской помощи населению, в том числе посредством использования передвижных мобильных комплексов в отдаленных населенных пунктах.Квалифицированные врачи гериатрической бригады, в которую входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, невролог, офтальмолог, кардиолог и др., проведут КГО и проконсультируют граждан пожилого возраста, ранее записавшихся на первое обследование.