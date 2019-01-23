В самарском онкодиспансере впервые пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Время новых возможностей»
23 января 2019 12:58
140
24-25 января в большом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера (ул. Солнечная, 50) впервые пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Время новых возможностей».
Целью проведения конференции является развитие профессиональных компетенций, знаний и навыков медицинских сестер, оказывающих поддержку онкологическим больным, совершенствование технологий оказания сестринской помощи пациентам и их близким в физической и социальной адаптации на протяжении всего периода лечения и реабилитации. В рамках конференции пройдут мастер-классы для медицинских сестер.
Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе реализуется проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», нацеленный на совершенствование организации оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями и снижение смертности от новообразований. Планируется переоснащение диспансеров в Самаре и Тольятти, открытие 12 центров амбулаторной онкологической помощи.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
23 января 2019 15:48
На пресс-конференции в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» обсудили, как регион переносит сезон ОРВИ и гриппа. Здравоохранение
154
23 января 2019 12:58
В рамках конференции пройдут мастер-классы для медицинских сестер. Здравоохранение
139
23 января 2019 09:25
В лабораториях обнаруживают грипп более чем в половине случаев. Здравоохранение
193
23 января 2019 09:14
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Здравоохранение
172
22 января 2019 14:59
В Тольяттинской поликлинике № 3 модернизирована регистратура взрослого отделения амбулаторно-поликлинического комплекса №2. Здравоохранение
284
22 января 2019 14:03
Специалисты рекомендуют обратить внимание на наличие толстых рубцов или желтых пятен. Здравоохранение
373
22 января 2019 13:57
На карантин классы закрывают, когда по болезни не приходят 20% учеников. Здравоохранение
294
19 января 2019 10:25
В исследовании приняли участие более 600 женщин. Здравоохранение
480
18 января 2019 13:21
Вирусолог рассказал, когда его ждать в России. Здравоохранение
847
18 января 2019 12:44
Эпидемии гриппа и ОРВИ не регистрируется. Здравоохранение
402
Современная медицина
9 января 2019 18:52
В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
115
5 января 2019 12:31Если мужчине с нормальной потенцией принять Левитру, что будет?
Однозначный ответ на этот вопрос дать очень сложно, так как реакция организма на данное средство у всех мужчин абсолютно разная. Современная медицина
273
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
211
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
202
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
547
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
695
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
879
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1099
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
953
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1288
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
895
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1674
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1468
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1813
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2176
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2401
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3634
Мероприятия