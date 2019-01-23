В самарском онкодиспансере впервые пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Время новых возможностей»

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24-25 января в большом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера (ул. Солнечная, 50) впервые пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Время новых возможностей».Целью проведения конференции является развитие профессиональных компетенций, знаний и навыков медицинских сестер, оказывающих поддержку онкологическим больным, совершенствование технологий оказания сестринской помощи пациентам и их близким в физической и социальной адаптации на протяжении всего периода лечения и реабилитации. В рамках конференции пройдут мастер-классы для медицинских сестер.Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе реализуется проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», нацеленный на совершенствование организации оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями и снижение смертности от новообразований. Планируется переоснащение диспансеров в Самаре и Тольятти, открытие 12 центров амбулаторной онкологической помощи.pixabay.com