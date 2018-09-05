В больнице им. Пирогова в Самаре сегодня пройдет день открытых дверей

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5 сентября в 14.00 в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова (г. Самара, ул. Полевая, 80) пройдет день открытых дверей.В программе - ознакомление с Самарской городской клинической больницей № 1 им. Н.И. Пирогова после ремонта, осмотр I хирургического корпуса приемно-диагностического отделения с демонстрацией новой организационной модели оказания экстренной медицинской помощи с использованием пациентоориентированных технологий, а также концертная программа.Фото pixabay.com