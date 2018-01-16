В Самарской области в 2017 году впервые за много лет не было ни одного случая материнской смертности

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В губернии в 2017 году достигнут рекордный показатель материнской смертности (смертности женщин во время беременности, во время родов и в течение шести недель после родов) - он равен нулю. Это то, к чему стремится вся система здравоохранения - сохранять жизни, эффективно поддерживать и улучшать здоровье. Кстати, удалось существенно снизить и младенческую смертность в регионе по сравнению с 2016 годом: с 5,2 до 3,9 (на 1000 родившихся).В Самарской области традиционно приоритетным направлением было и остается особое внимание к здоровью женщин и детей. Развитие службы оказания помощи будущим мамам и малышам связано и с внедрением новых технологий, и с оснащением лечебных учреждений современным оборудованием, и с подготовкой высококлассных специалистов.Несомненно, рекордные показатели стали возможны прежде всего благодаря активной работе крупнейших перинатальных центров Самары и Тольятти.Напомним, в 2016 году был модернизирован Тольяттинский центр и запущен областной перинатальный центр на базе Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина, коечная мощность которого (270 коек) позволяет обслуживать население всего региона. Именно они взяли на себя все сложные случаи беременности и патологии новорожденных, на высоком уровне оказывали неотложную помощь при родах и в послеродовом периоде.Кстати, работа перинатальных центров позволила за последние годы закрыть пять маломощных родильных отделений по области.