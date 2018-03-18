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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области с начала 2018 года зарегистрировано 6 случаев заболеваний бешенством среди животных

18 марта 2018 11:34
108
В Самарской области с начала 2018 года зарегистрировано 6 случаев заболеваний бешенством среди животных
В половине случаев больными были домашние собаки.

За январь-февраль 2018 года в учреждения здравоохранения Самарской области по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратилось 1219 человек, в т. ч. детей до 14 лет - 226 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года число пострадавших уменьшилось на 30% (1738 обратившихся в 2017г., в том числе детей до 14 лет – 331 человек). 10,3% от числа пострадавших отказались от курса антирабической вакцинации (111 человек), что на 2,0% выше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (131 человек или 8,3%).

В структуре пострадавших от повреждений животными по Самарской области удельный вес укусов дикими животными составил 3,7%, сельскохозяйственными животными составил 10%. Более 96,3% пришлось на долю домашних животных (собаки и кошки), в том числе неизвестных (безнадзорных) – 40,8%, известных – 54,5%.
В Самарской области за истекший период текущего года зарегистрировано 6 случаев заболеваний бешенством среди животных на 5 территориях муниципальных районов: в Алексеевском, Безенчукском, Больше-Глушицком, Больше-Черниговском, Борском районах. Случаи заболевания зарегистрированы среди домашних собак, крупного рогатого скота, лис. Наибольшее количество случаев заболевания бешенством было зарегистрировано среди домашних животных (домашние собаки - 50%).

За аналогичный период 2017 года случаев бешенства среди животных зарегистрировано не было.
В целом в Самарской области в 2017 году зарегистрировано 17 случаев заболеваний бешенством среди животных на 6 территориях муниципальных районов: Алексеевском, Красноармейском, Больше-Глушицком, Нефтегорском, Волжском, Безенчукском районах и в городском округе Самара. Наибольшее количество случаев заболевания бешенством в 2017г. было зарегистрировано среди диких животных (лисы – 47%), а в 2016г. – среди домашних животных (кошки и собаки – 63%).
Случаи заболевания зарегистрированы среди лис, крупного рогатого скота, домашних собак, бродячих кошек, домашних кошек, водяной крысы, сообщает регуправление Роспотребнадзора.
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Комментарии



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