В Самарской области против гриппа привили 49,4% жителей
18 января 2019 12:44
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По данным еженедельного наблюдения за неделю с 7 по 13 января в области зарегистрировано 6545случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения– 20,3, в том числе в г.о. Самаре – 3523 случая, показатель на 10 тыс. населения – 29,8.
В целом по состоянию на 16.01.2019 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.
Против гриппа привито 1590388 человек, что составляет 49,4% от численности населения области: 430887 детей и 1121920 взрослых, в т.ч. 8938 беременных. За счет средств других источников привито 28643 человека, в т.ч. 13876 человек – за счет средств работодателей.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области, сообщает ведомство.
pixabay.com
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