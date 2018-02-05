В Самарской области проходит неделя борьбы против рака
5 февраля 2018 10:24
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Ежегодно в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями сотрудники отделения медицинской профилактики и врачи консультативно-диагностической поликлиники Самарского областного клинического онкологического диспансера организуют и проводят ряд мероприятий.
В 2016-2018 годах Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями проводится под девизом «Мы можем. Я могу». Значительно снизить риск развития онкологических заболеваний можно, если ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила профилактики злокачественных новообразований и своевременно обращаться к врачу.
С целью повышения осведомленности населения о проблеме онкологии, о мерах профилактики и раннем выявлении рака сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера в течение недели проведут акции в организациях и в образовательных учреждениях Самарской области.
5 февраля 2018 г. с 10.00 до 11.00 для сотрудников филиала «Молочного комбината Самаралакто» АО «Данон Россия» (ул. Заводское шоссе, д.99) будет организована лекция на тему «Факторы риска и меры профилактики опухолей наружной локализации». С 12 до 13.00 лекцию о факторах риска и мерах профилактики опухолей наружных локализаций прослушают студенты Самарского металлургического колледжа (ул. Нагорная, д.128).
6 февраля 2018 г. с 9.30 до 10.30 профилактическая акция будет проходить в АО «Гипровостокнефть» (ул. Красноармейская, д.93) для сотрудников Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности. С 10.00 до 11.00 на базе Департамента опеки попечительства и социальной поддержи администрации г.о Самара (ул. Некрасовская, д.63) будет проходить консультативный прием врача - онколога консультативно-диагностической поликлиники СОКОД Самойлова К.В.. Заведующая отделением медицинской профилактики Козлова О.А. прочтет лекцию по профилактике онкологических заболеваний.
7 февраля 2018 г. широкомасштабная акция «Профилактика рака - шаг в здоровое будущее» будет проведена в Самарском национальном исследовательском университете имени С.П.Королева (ул. Московское шоссе, д.34). С 11.00 до 14.00 для преподавателей будет организован консультативный прием врача-онколога отделения общей онкологии Ламонова М.С, затем врач-методист отделения медицинской профилактики Окунева И.В. проведет тематическую лекцию и мастер-класс по формированию здорового образа жизни и профилактике управляемых факторов риска развития рака, а также возможностях ранней диагностики.
9 февраля 2018 г. в 11.00 в конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера (ул. Солнечная, д.50) состоится «Второй региональный форум онкологических пациентов». Организаторы мероприятия: Министерство здравоохранения Самарской области, Самарский областной клинический онкологический диспансер, Самарская региональная общественная организация помощи онкологическим больным «Возрождение», Региональное общественное отделение «Движение против рака».
Второй региональный форум онкологических пациентов – это площадка, где обсуждаются актуальные вопросы, касающиеся диагностики, лечения онкологических заболеваний, мер профилактики осложнений лучевой терапии и побочных эффектов химиотерапии, особенностей питания при онкологических заболеваниях и оказания социально-психологической помощи пациентам и их реабилитации, сообщает пресс-служба облправительства.
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