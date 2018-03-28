В Самарской области по гриппу и ОРВИ эпидемический порог превышен на 60,6%
28 марта 2018 12:04
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По данным еженедельного наблюдения за неделю с 19 по 25 марта в Самарской области зарегистрировано 19484 случая ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения– 60,6, в том числе в г.о. Самаре – 8734 случая, показатель на 10 тыс. населения – 73,8. В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 13,5% по Самарской области и на 20,2% по г.о. Самара.
По г.о. Самара превышения эпидемического порога не наблюдается, по совокупному населению Самарской области эпидемический порог превышен на 60,6%.
В целях недопущения распространения гриппа и ОРВИ в организованных детских коллективах с 21.03.2018г. Постановлением Главного государственного санитарного врача Самарской области № 6-П от 19.03.2018г. «О введении ограничительных мероприятий по заболеваемости ОРВИ и гриппом» объявлен досрочный роспуск учащихся на каникулы сроком не менее 10 дней. С 21.03.2018г. образовательный процесс приостановлен в 893 школах.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
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