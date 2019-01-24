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В Самаре временно приостановили плановые госпитализации в больницу им. Середавина

24 января 2019 11:32
56
В Самаре временно приостановили плановые госпитализации в больницу им. Середавина Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме.
Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме.

Сегодня, 24 января в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу им. Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщает Департамент информполитики региона.

pixabay.com

 


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Комментарии



Здравоохранение
24 января 2019  11:32
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