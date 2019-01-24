В Самаре временно приостановили плановые госпитализации в больницу им. Середавина
24 января 2019 11:32
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Сегодня, 24 января в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу им. Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщает Департамент информполитики региона.
pixabay.com
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