В Самаре прошла социальная акция День МНО

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С 11 по 16 октября в России в седьмой раз прошла масштабная социальная акция «День МНО», которая состоялась при поддержке Российского кардиологического общества и более 45 медицинских учреждений по всей стране. В «День МНО» в Самаре пациенты смогли проверить МНО совершенно бесплатно. Для анализа требовалась одна капля крови, а результат и рекомендации специалиста пациент получал сразу же. Всего на проверку МНО в этот день пришло около 50 человек.«Акция «День МНО» – важный шаг в профилактике тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний. Ее цель – повышение уровня информированности пациентов, формирование осознанного отношения к собственному здоровью», – говорит Евгений Шляхто, академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России.