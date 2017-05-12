В Самаре пройдет заседание Российского антитромботического форума

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13 мая в 10.00 в гостинице Холидей Инн (Самара, ул. А.Толстого, д.99, конференц-зал «Казань») пройдет Российский антитромботический форум.В нем примут участие кардиологи, терапевты, врачи семейной практики, которые смогут получить сертификаты с кредитными баллами в системе НМО Минздрава РФ. Мероприятие в этом году аккредитовано в системе непрерывного медицинского образования МЗ РФ.К участию в форуме приглашены ведущие российские и западные ученые, обладающие богатым практическим опытом. В программе форума выступления ведущих кардиологов, ангионеврологов и гематологов страны, которые расскажут о механизмах тромбообразования, обсудят вопросы практического применения антитромботических средств в разных областях медицины при разных заболеваниях, проведут мастер-класс по алгоритмам и шкалам в кардиологии.