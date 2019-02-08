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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре пройдет третий региональный форум онкологических пациентов

8 февраля 2019 10:41
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В Самаре пройдет третий региональный форум онкологических пациентов Диалог специалистов с пациентами и их родственниками способствует укреплению доверия между пациентом и врачом.
Диалог специалистов с пациентами и их родственниками способствует укреплению доверия между пациентом и врачом.

11 февраля в 14.00 в большом конференц-зале Самарского областного клинического онкологического диспансера (ул. Солнечная, 50) состоится «Третий региональный форум онкологических пациентов», приуроченный ко Всемирному дню пациента.
В нем примут участие специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера, а также представители Самарской региональной общественной организации помощи онкологическим больным «Возрождение», регионального общественного отделения «Движение против рака».

Участники регионального форума онкологических пациентов обсудят актуальные вопросы, касающиеся диагностики, лечения онкологических заболеваний, мер профилактики осложнений лучевой терапии и побочных эффектов химиотерапии, особенностей питания при онкологических заболеваниях.

Диалог специалистов с пациентами и их родственниками способствует укреплению доверия между пациентом и врачом, позволяет наладить плодотворное сотрудничество между ними, дает возможность онкологическим больным познакомиться с другими историями борьбы с недугом, обменяться между собой опытом и поддерживать друг друга.


pixabay.com
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Комментарии



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