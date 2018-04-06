В Новокуйбышевске сегодня проведут межведомственную акцию "Здоровье для всех"

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Сегодня, 6 апреля в 12.00 в Новокуйбышевском государственном гуманитарно-технологическом колледже (Новокуйбышевск, проезд Успенского, д. 2) специалисты Новокуйбышевского территориального отдела центра медпрофилактики организуют и проведут межведомственную акцию "Здоровье для всех" с участием депутата городской Думы, ведущих спортсменов физкультурно-спортивного центра.В программе: показательные выступления спортсменов; мастер-класс по фитнесу; лекция" Береги здоровье смолоду", демонстрация видеофильма «Быть здоровым - модно!», индивидуальное профилактическое консультирование, сообщает Минздрав Самарской области.