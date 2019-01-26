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Учёные выяснили, почему некоторые люди едят вредную еду и не толстеют

26 января 2019 12:47
177
Учёные выяснили, почему некоторые люди едят вредную еду и не толстеют Как оказалось, диетами такого не добиться.
Как оказалось, диетами такого не добиться.

Учёные из Кембриджа изучили данные 14 тысяч людей и выяснили, что "худышки" имеют не просто силу воли, но и генетически предрасположены к более стройным формам тела. Из всей научной выборки исследователи выделили лишь 1600 человек с низким индексом массы тела, но образцовым здоровьем. При этом 40 процентов людей с низкой массой тела заявили, что могут есть всё подряд и не набирать вес. На втором этапе исследования генетики собрали биоматериал у худых людей, и при его изучении выяснилось, что у подавляющего большинства этой группы людей содержится "ген худобы", который ускоряет процесс обмена веществ.

Генетики отмечают, что секвенирование генов, ответственных за ускорение процесса обмена веществ, позволит уже в ближайшем будущем практически полностью решить проблему ожирения у людей. На основе обнаруженных механизмов учёные планируют создать лекарство для лечения ожирения на любой стадии, однако новые таблетки для быстрого сброса веса будут работать не так, как традиционные жиросжигатели, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
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Комментарии



Здравоохранение
26 января 2019  12:47
Учёные выяснили, почему некоторые люди едят вредную еду и не толстеют Как оказалось, диетами такого не добиться.
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