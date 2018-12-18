Ученые объяснили, почему вегетарианство может быть вредно для детей
18 декабря 2018 09:11
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Ученые Кардиффского университета в Великобритании объяснили, почему вегетарианство может быть вредно для детей. По заявлениям специалистов по питанию, дети до двух лет должны получать животные жиры и белки.
Кроме того, растущему организму сложнее выделить витамины и другие питательные вещества из растительных тканей. В первые шесть недель дети получают все необходимые питательные вещества из грудного молока, однако по окончанию этого периода их рацион должен стать разнообразнее и включать в себя животный белок и жир вместе с овощами, фруктами и злаками.
Чем разнообразнее продукты питания, тем меньше риска возникновения дефицита каких-либо питательных элементов. По словам специалистов, веганство, то есть строгая форма вегетарианства, исключающая любые продукты животного происхождения, опасно для маленьких детей, передает Радио Маяк.
pixabay.com
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